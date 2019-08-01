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Ворвалась в отпуск: Каменских показала фигуру в бикини на отдыхе в Италии

Певица продолжает радовать фанов снимками с отпуска

четверг, 1 августа 2019, 11:56
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) отдыхает в Италии в компании мужа Потапа и звездных друзей - Позитива и его жены.

В отпуске артистка не только нежится на пляже, но и проводит время активно. Настя занялась сапсерфингом и поделилась эмоциями в Instagram. Певица опубликовала фото, на котором позирует на SUP-доске в желтом бикини.

"Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск! Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями!
Например, сегодня я каталась на паддл борде и это невероятно крутые ощущения", - написала певица.

Настя призналась, что устоять на волнах ей удалось не сразу. "Но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата", - отметила артистка.

  • Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.
  • Потап раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских. По словам рэпера, певица роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело и поет на итальянском языке.

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