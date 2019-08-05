Все говорят о тайной свадьбе Кары Делевинь и Эшли Бенсон. Вот только ее, похоже, не было

В сети расходятся сообщения о том, что супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон (“Дни нашей жизни”, “Милые обманщицы”) связали себя узами брака на секретной церемонии в Лас-Вегасе. Неясно, когда именно состоялась свадьба, но 3 августа появились новости о том, что в часовне Литтл-Вегас в Лас-Вегасе подражатель Элвиса Пресли объявил их “женой и женой”.

Таблоид The Sun сообщает, что церемония обошлась девушкам в 299 долларов, а среди гостей были Шарлиз Терон, Софи Тернер и участники группы The Jonas Brothers. Обе невесты были одеты в черное, а 29-летняя Бенсон держала в руках букет.

Владелец часовни Майкл Келли в комментарии The Sun в воскресенье сказал: «Они были уверены в том, что делают, и в том, что значат друг для друга”.

Однако уже 5 августа в СМИ появилась информация, что Делевинь и Бенсон, возможно, вовсе не являются новобрачными. Издание E!, ссылаясь на неназванный источник, пишет, что в реестре Лас-Вегаса нет лицензии на брак Делевинь и Бенсон, а вместо свадьбы пара провела в Вегасе “церемонию дружбы”.

На сайте часовни Литтл-Вегас говорится о том, что церемонии дружбы, также известные как “фальшивые свадьбы”, популярны среди людей, которые не готовы связать себя узами брака, но хотят “сделать что-то особенное и захватывающее в Лас-Вегасе”. Они дают возможность дать друг другу обещания без юридической документации.

“Для законного брака вы и ваш партнер должны лично явиться в Бюро по выдаче свидетельств о браке округа Кларк с действительным удостоверением личности и фотографией для получения лицензии на брак. Если вы не хотите проводить церемонию, имеющую обязательную юридическую силу, но хотите устроить праздник просто для удовольствия, свяжитесь с Часовней Литтл-Вегас! Все, что вам нужно, это просто бронирование и вы сами!” - говорится на сайте.

Любопытно, что Делевинь и Бенсон выбрали не самый дорогой “свадебный пакет”. За 299 долларов им предложили фейкового Элвиса, который проводит церемонию и исполняет два хита на выбор. Также “новобрачные” получают шелковый букет, бутоньерку, 5 профессиональных снимков, “сертификат” и копию свидетельства о браке Элвиса и Присциллы Пресли. Если бы девушки заплатили 100 долларов сверху, им достался бы лимузин, традиционная свадебная музыка и свежие цветы.

Как развивались отношения Кары Делевинь и Эшли Бенсон

Первые сведения о том, что Кару Делевинь и Эшли Бенсон могут связывать не просто дружеские отношения, появились в мае 2018 года. Тогда держащихся за руки девушек сфотографировали, когда те покидали кегельбан в Нью-Йорке. В августе папарацци засняли, как Делевинь и Бенсон целуются в лондонском аэропорту Хитроу. Впрочем, официального подтверждения их отношений не было.

На расспросы журналистов People Эшли ответила, что не планирует официально подтверждать романтические слухи, поскольку хочет сохранить свою личную жизнь в тайне. При этом девушки регулярно появлялись вместе на публичных мероприятиях: Международном кинофестивале в Торонто, показах Paris Fashion Week, королевской свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбанка.

В октябре 2018 года издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера сообщило, что Эшли "очень счастлива" в своих отношениях с Карой: «Эшли и Кара встречаются. Это первый раз, когда у Эшли здоровые отношения, и она чувствует, что с ней действительно легко».

Хотя девушки не подтверждали свои отношения официально, им приходилось защищать их от недоброжелателей в Instagram. Один из пользователей попытался предупредить Эшли, назвав Кару “неуважительной по отношению к женщинам” и сказав, что актриса “заслуживает лучшего”. К разговору подключился другой комментатор, написавший: “Держись подальше от этого дьявола и никогда не возвращайся. Ты не такая, тебе нужен мужчина”.

“Вам стоит заняться своим делом и не выдумывать”, - ответила Эшли. Кара в комментариях оказалась более красноречивой.

"Вы чертовски отвратительны! Если у вас есть проблема с настоящей любовью, тогда подойдите и скажите это дерьмо мне в лицо, а не через Instagram. Мне искренне жаль вас обоих, вы явно недовольны своей жизнью и имеет слишком много свободного времени. Может быть, заведите хобби, которое не предполагает гомофобии и ненависти к другим за то, что они счастливы”, - написала модель.

В июне 2019 года таблоид Us Weekly сообщил, что Эшли продала свой дом в Лос-Анджелесе и переехала к Каре. Именно в этот летний месяц, который считается Месяцем гордости ЛГБТ, девушки наконец-то открылись публике.

На церемонии TrevorLIVE Gala Кара рассказала, что решилась обнародовать свои отношения с Эшли из-за двух важных дат: 50-летия Стоунволлского восстания (беспорядков и демонстраций против полицейского рейда на гей-бар “Стоунволл-инн”) и их первой с Бенсон годовщины.

Выступая на сцене TrevorLIVE Gala, Кара сказала: “У меня есть еще одна особенная женщина, которая достойна благодарности. Она помогла мне полюбить себя, когда мне это было нужно больше всего. Она показала мне, что такое настоящая любовь и как ее принять. Это намного сложнее, чем я думала».

Тем временем Эшли поделилась фотографией Кары на сцене в своей истории в Instagram. "Люблю тебя @caradelevingne, - написала она. - Горжусь тобой”.

В июле 2019 года появились слухи о том, что Кара и Эшли могут быть помолвлены: во время отпуска в Сен-Тропе они были замечены с лентами на безымянных пальцах. Теперь, после “фальшивой свадьбы” в Лас-Вегасе поклонники звездной пары имеют более чем веский повод ждать официального оформления отношений.

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