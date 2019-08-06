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Мы сделали это: 46-летняя Хайди Клум показала первое фото со свадьбы с молодым музыкантом

Влюбленные повторили клятвы верности на роскошной яхте

вторник, 6 августа 2019, 10:02
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Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли пышную свадьбу. Официально мужем и женой влюбленные стали еще полгода назад, а сейчас решили отметить это событие в кругу друзей.

46-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram первое фото с церемонии, которая прошла вблизи итальянского острова Капри. На снимке влюбленные запечатлены во время поцелуя на фоне украшенной цветами яхте. "Мы сделали это. Мистер и миссис Каулитц", - гласит подпись к снимку.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Невеста выбрала для торжества белое подвенечное платье с длинным шлейфом и объемными спущенными рукавами. А жених предстал в классическом смокинге такого же цвета.

О романе Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили еще в марте прошлого года, когда знаменитости вместе поужинали в ресторане Delilah в Западном Голливуде. А в апреле 2018-го папарацци засняли влюбленных на отдыхе в Мексике. Отметим, что музыкант младше модели на 17 лет. Однако Хайди это вовсе не смущает.

Для обоих этот брак стал не первым. Том ранее был женат на модели Риа Зоммерфельд, с которой расстался в 2015 году. Хайди была замужем сначала за парикмахером Риком Пипино, а потом – за музыкантом Силом, с которым развелась в 2014 году. Модель воспитывает четверых детей от предыдущих отношений.

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    Публикация от Crystal Wedding (@crystalwedding.pl)

  • Известная своими скандальным имиджем украинская телеведущая Снежана Егорова, чей громкий развод с актером Антином Мухарским облетел едва ли не все таблоиды, в третий раз выходит замуж.
  • Под венец собралась и 25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль. Предложение руки и сердца девушка получила еще в мае прошлого года, а вот свадьбу влюбленные планируют сыграть в сентябре этого года.

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