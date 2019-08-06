Полякова предложила наказание для пенсионерки, которая подпортила рекламу ее концерта: видео

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила оригинально наказать пенсионерку, испортившую афишу ее шоу "Королева Ночи" в Черновцах.

Певица записала видеообращение и выложила его в Instagram. Артистка назвала бабушку-хулиганку "настоящим художником с отличным чувством юмора", и призвала организаторов ее концерта разыскать пожилую женщину и подарить ей билет на "Королеву Ночи".

"Ну, что, вы видели это милейшее видео, где бабулька креативно подошла к моей афише и решила ее художественно исправить? Тут я узнала, что организаторы в Черновцах подали на бабушку заявление в полицию за порчу имущества и разыскивают ее. Я вас очень прошу, организаторы, если вы понесли какие-то потери, я готова их возместить", - говорит на видео певица.

"Я счастлива за Черновцы, что у вас есть такие креативные бабульки. Она настоящий художник, она так увидела. Организаторы, вы, пожалуйста, найдите эту бабушку и знаете, как накажите? Подарите ей билеты на шоу "Королева Ночи". Потому что с чувством юмора у бабушки все отлично, значит ей к нам!", - подытожила звезда.

Напомним, что в сеть попало видео, на котором пенсионерка оригинальным способом выразила свое недовольство приездом Оли Поляковой. Старушка зарисовала две буквы на рекламе предстоящего концерта певицы, исправив "Королева Ночи" на "Корова Ночи".

Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери - гироскутер, который управляется с помощью голосовых команд. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

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