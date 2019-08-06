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Полякова предложила наказание для пенсионерки, которая подпортила рекламу ее концерта: видео

Певица записала видеообращение

вторник, 6 августа 2019, 16:29
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Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила оригинально наказать пенсионерку, испортившую афишу ее шоу "Королева Ночи" в Черновцах.

Певица записала видеообращение и выложила его в Instagram. Артистка назвала бабушку-хулиганку "настоящим художником с отличным чувством юмора", и призвала организаторов ее концерта разыскать пожилую женщину и подарить ей билет на "Королеву Ночи".

"Ну, что, вы видели это милейшее видео, где бабулька креативно подошла к моей афише и решила ее художественно исправить? Тут я узнала, что организаторы в Черновцах подали на бабушку заявление в полицию за порчу имущества и разыскивают ее. Я вас очень прошу, организаторы, если вы понесли какие-то потери, я готова их возместить", - говорит на видео певица.

"Я счастлива за Черновцы, что у вас есть такие креативные бабульки. Она настоящий художник, она так увидела. Организаторы, вы, пожалуйста, найдите эту бабушку и знаете, как накажите? Подарите ей билеты на шоу "Королева Ночи". Потому что с чувством юмора у бабушки все отлично, значит ей к нам!", - подытожила звезда.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, что в сеть попало видео, на котором пенсионерка оригинальным способом выразила свое недовольство приездом Оли Поляковой. Старушка зарисовала две буквы на рекламе предстоящего концерта певицы, исправив "Королева Ночи" на "Корова Ночи".

  • Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери - гироскутер, который управляется с помощью голосовых команд. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.

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