Регина Тодоренко сняла в рекламе маленького сына: теперь все знают, на кого он похож

Украинская телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко, которая на протяжении восьми месяцев скрывала лицо сына от посторонних глаз, решила представить публике своего малыша.

Как пишет Woman.ru, мальчик с мамой приняли участие в съемках рекламного ролика бренда Pampers. Первые кадры с фотосессии уже попали в сеть. На одном из снимков Регина держит на руках улыбчивого Мишу. Пухлые щечки, румянец, светлые волосы - мальчик растет очень симпатичным. На втором фото малыш запечатлен во сне.

"Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном. Как новый посол Pampers я буду вдохновлять мам: невозможного нет, любовь, забота, тайм-менеджмент, помощь близких и правильные подгузники спасут мир", - поделилась своими впечатлениями Тодоренко.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова. Малыш появился на свет 5 декабря 2018 года. Официально свои отношения пара оформила незадолго до рождения Миши, а пышную свадьбу отгуляла в июле 2019-го.

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