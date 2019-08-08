В сети обсуждают внешность Шварценеггера-младшего: говорят, с таким весом парень позорит легенду-отца

В сети появились свежие снимки младшего сына актера Арнольда Шварценеггера - 21-летнего Кристофера. Парень был замечен в компании своей мамы Марии Шрайвер и старшей сестры Кэтрин.

Фото опубликовала газета Daily Mail. Папарацци подловили их в Лос-Анджелесе на выходе из ресторана. Кристофер был одет в светлые джинсы и синюю футболку. Его длинные волосы были распущены, а сверху их прикрывала черная кепка.

Младший сын "железного Арни" неприятно удивил публику своим внешним видом. Кристофер и раньше не был особо худым, но сейчас видно, что он заметно поправился. Поклонники Арнольда считают, что парень позорит своего отца, и ему следовало бы брать пример с его звездного папы и братьев.

Кристофер не всегда страдал от лишнего веса. Он был ребенком вполне нормального телосложения. Но после тяжелой травмы во время серфинга, когда он сломал несколько ребер и повредил легкое, мальчик совершенно перестал заниматься спортом. Сейчас он носит одежду больших размеров и совершенно не следит за своим телом.

Помимо Кристофера Арнольд Шварценеггер имеет еще четверых детей: 29-летнюю Кэтрин, 28-летнюю Кристину, 25-летнего Патрика и внебрачного сына Джозефа, которого ему родила домработница Милдред Баена.

Патрик Шварценеггер

Джозеф Баена

Ранее Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за звезду картин "Стражи галактики" и "Мстители" Криса Пратта. Свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря.

Актер Арнольд Шварценеггер, впервые прокомментировал нападение на него в Южной Африке. "Железный Арни" рассказал, почему не станет судиться с обидчиком.

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