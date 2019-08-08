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Говорят, Эмма Уотсон закрутила новый роман: как выглядит ухажер звезды "Гарри Поттера"

Пару подловили на свидании

четверг, 8 августа 2019, 14:30
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Британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, закрутила новый роман.

Как сообщает Daily Mail, 29-летнюю знаменитость подловили на свидании с 39-летним игровым программистом и бизнесменом Бренданом Ирибом. Молодые люди проводили время в одном из ресторанов города Санта-Моника, штат Калифорния. Выходя из заведения они старались делать вид, что они не вместе. Актриса вышла первой и отправилась к машине. За ней с пакетом в руках следовал предприниматель.

"Они встречаются уже какое-то время. Забавно, что предыдущего бойфренда Эммы тоже звали Брендан", - рассказал инсайдер.

О новом избраннике актрисы известно, что он - один из самых успешных программистов США. 39-летний Брендан является основателем компаний Oculus и Scaleform. Его состояние оценивается в несколько миллионов долларов.

Напомним, в 2018 году Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Уильямом Найтом, с которым планировала связать себя узами брака. После этого звезда "Гарри Поттера" встречалась с актером из сериала "Хор" Кордом Оверстритом и бизнесменом Бренданом Уолласом.

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