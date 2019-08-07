Майкла Джексона хотят посмертно лишить именной премии: его честь пытается спасти поп-певец из Австралии

Чуть более чем через месяц после 10-летней годовщины смерти Майкла Джексона канал MTV поднял вопрос о лишении певца именной премии «Michael Jackson Video Vanguard» на MTV Video Music Awards. Однако на сторону Джексона стал поп-исполнитель Питер Андре, написавший эмоциональную колонку для британского журнала New! Magazine.

Награда «Video Vanguard» имени Майкла Джексона вручается на ежегодной премии MTV Video Music Awards артистам, которые внесли значимый вклад в развитие музыки, моды, кино и благотворительности. Помимо Джексона, ее обладателями являются Рианна, Бейонсе, Канье Уэст, Бритни Спирс и группа U2. Но в 2019 году, после выхода документального фильма HBO «Покидая Неверленд» о сексуальном насилии Джексона над детьми, существование премии оказалось под вопросом. Издание MNS со ссылкой на источник журнала New York Post, сообщает, что премию хотят аннулировать, либо изменить ее название.

На защиту Майкла Джексона встал британско-австралийский певец Питер Андре. Исполнитель настаивает, что что доказательства «указывают на его невиновность».

“Я думаю, что музыку нужно рассматривать отдельно [от исполнителя]. Некоторые песни даже не были написаны Майклом Джексоном. Выходит, что творчество этих авторов тоже запятнано”, - цитирует Андре издание Metro.

Питер Андре вскользь фигурирует в фильме “Покидая Неверленд”. В 1987 году, в возрасте 14 лет, он занял второе место в танцевальном конкурсе, главным призом которого была встреча с “Королем поп-музыки”. Он проиграл Уэйду Робсону, одному из обвинителей Майкла в документальном фильме HBO.

Однако, несмотря на утверждения Уэйда и других предполагаемых жертв сексуального насилия, Питер все еще огорчен своим прошлым поражением. Он заявил, что продолжит исполнять песни своего кумира на концертах.

«Ведь он оставил такое наследие в музыке, - пишет Андре в своей колонке. - Я всегда говорил, что если он делал то, в чем его обвиняют, это ужасно. Но что, если он этого не делал?»

46-летний певец подчеркнул, что еще при жизни с Майкла Джексона сняли все обвинения в сексуальных преступлениях, и что они вновь возникли только после его смерти в 2009 году.

«Есть много вещей, которые указывают на его невиновность. Например, ФБР вело расследование в течение 10 лет, но ничего не нашло, - написал Питер. - Майкл также был оправдан по всем 14 пунктам в суде. Конечно, это не означает, что преступления не было, но все же трудно доказать вину человека, когда его признали невиновным».

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