"Танці з зірками-2019": названа последняя тройка участников

В сети подошел к концу #танціззіркамиchallenge, в рамках которого стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.

По задумке, на этот раз звездных участников выбирал главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатился большой блестящий шар с приглашением.

Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".

Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной.

Позже на странице проекта в Instagram появилось видео, из которого стало известно, что танцевальную эстафету также приняли популярные актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

31 июля вызов приняли телеведущий Даниэль Салем и украинская певица MARUV, известная своим скандальным имиджем.

"Темпераментный ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем принимает #танциззиркамиchallenge и уже готовится к своему танцевальному дебюту в шоу", - сказано на странице конкурса в Instagram.

"Я принимаю "Танці з зірками-challenge". Кто будет следующим, мы скоро узнаем. Увидимся на паркете", - в традиционной вызывающей манере сообщила MARUV.

6 августа стали известны имена еще двух участников. Ими стали рэпер Серега, который известен также как Seryoga a.k.a Полиграф Шарикоff и призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Вечером 8 августа была названа последняя тройка участников. Так, эстафету приняли украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо) и актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец. Таким образом сформирован полный состав третьего сезона шоу.

Все участники нового сезона шоу "Танці з зірками": Владимир Остапчук (34 года)



Владимир Остапчук - украински актер и телеведущий. Он известен по проектам "Инспектор. Города" и "Король десертов" (телеканал "1+1") и шоу "Икона стиля" и "Богиня шопинга" на канале ТЕТ. В 2017 году Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение". Виктория Булитко (свой возраст актриса тщательно скрывает, поэтому сделаем вид, что нам он не известен)



Виктория Булитко - украинская актриса телевидения, кино и театра. С 2015 года - резидент юмористического Dizel Studio. Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара-2", "Красотки", "Мир Сони", "Женский доктор" и многим другим. Михаил Кукуюк (45 лет)



Михаил Кукуюк - украинский актер театра и кино, а также лидер музыкальной группы "КукаТаБанда". Актер запомнился украинскому зрителю по эротической комедии "Свингеры". Надежда Матвеева (50 лет)



Надежда Матвеева - ведущая программ "Все буде добре" и "Все буде смачно!" на канале СТБ, любимая миллионами украинцев. Людмила Барбир (36 лет)



Людмила Барбир - украинская актриса и телеведущая. Работала на канале ТЕТ, где вела шоу "Теория измены". С 2013-го года в паре с Русланом Сеничкиным, прошлогодним участником "Танців з зірками", ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1". Ксения Мишина (30 лет)



Ксения Мишина - известная актриса театра и кино. За свою актерскую карьеру Ксения сыграла в более десяти фильмах и сериалах. Актриса запомнилась зрителю по сериалам "Крепостная" и "В воскресенье утром зелье копала". Алексей Яровенко (31 год)



Алексей Яровенко начал сниматься в кино с 2012 года. Известность к нему пришла спустя год, после выхода картины "Сила любви". Он также известен по сериалам "Крепостная" и "Хороший парень".

Даниэль Салем (35 лет)



Даниэль Салем известен зрителю по проекту "Кохання на виживання" (Новый канал). А с недавнего времени стал новым экспертом шестого сезона шоу "Одруження наосліп", которое выходит на канале "1+1".

MARUV (Анна Корсун) - 27 лет



MARUV - популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря композиции Drunk Groove, исполнительница завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 100 миллионов просмотров. В этом году MARUV отказалась представлять Украину н Евровидении в Израиле - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Серега (настоящее имя - Сергей Пархоменко), 42 года

Серега - украинский хип-хоп-исполнитель, который прославился после выхода хита "Черный бумер". Украинсцы его такэе помнят по шоу "Х-фактор", где Серега выступал в роли судьи.

Анна Ризатдинова (26 лет)

Анна Ризатдинова - знаменитая украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде Рио-де-Жанейро (2016). Анна - молодая мама, в 2017-м спортсменка родила первенца.

Елена Кравец (42 года)

Елена Кравец - украинская юмористка и актриса, участница студии "Квартал-95". В 2010 году Елена была признана одной из самых красивых женщин-знаменитостей Украины.

TAYANNA (Татьяна Решетняк), 34 года

TAYANNA - известная украинская певица, экс-солистка группы "Горячий шоколад". Артистка дважды брала участие в вокальном конкурсе "Голос країни" и только со второго раза ей удалось попасть в финал и даже занять 2-е место. В 2017 году году Татьяна победила в номинации "Прорыв Года" на самой престижной украинской премии M1 Music Awards 2017.

Дзидзьо (Михаил Хома), 35 лет

Михаил Хома, известный под псевдонимом Дзидзьо - украинский певец, акте и фронтмен группы DZIDZIO. Осенью 2018 года Хома снялся в украинской комедии "Свингеры 2", где он сыграл секс-гуру.

Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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