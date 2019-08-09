RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

"Танці з зірками-2019": названа последняя тройка участников

Старт нового сезона - 25 августа

пятница, 9 августа 2019, 10:00
читати статтю українською

В сети подошел к концу #танціззіркамиchallenge, в рамках которого стали известны имена всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартует на канале "1+1" уже 25 августа.

По задумке, на этот раз звездных участников выбирал главный символ нового сезона - дискобол. В проекте примут участие те знаменитости, к которым прикатился большой блестящий шар с приглашением.

Так, первыми участниками стали известный телеведущий Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии "Свингеры".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Следующей дискобол получила ведущая программы "Все буде добре" на канале СТБ Надежда Матвеева, которая в свою очередь передала эстафету актерам Алексею Яровенко и Ксении Мишиной.

Позже на странице проекта в Instagram появилось видео, из которого стало известно, что танцевальную эстафету также приняли популярные актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

31 июля вызов приняли телеведущий Даниэль Салем и украинская певица MARUV, известная своим скандальным имиджем.

"Темпераментный ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем принимает #танциззиркамиchallenge и уже готовится к своему танцевальному дебюту в шоу", - сказано на странице конкурса в Instagram.

"Я принимаю "Танці з зірками-challenge". Кто будет следующим, мы скоро узнаем. Увидимся на паркете", - в традиционной вызывающей манере сообщила MARUV.

6 августа стали известны имена еще двух участников. Ими стали рэпер Серега, который известен также как Seryoga a.k.a Полиграф Шарикоff и призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Вечером 8 августа была названа последняя тройка участников. Так, эстафету приняли украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо) и актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец. Таким образом сформирован полный состав третьего сезона шоу.

    Все участники нового сезона шоу "Танці з зірками":

    Владимир Остапчук (34 года)

    Владимир Остапчук - украински актер и телеведущий. Он известен по проектам "Инспектор. Города" и "Король десертов" (телеканал "1+1") и шоу "Икона стиля" и "Богиня шопинга" на канале ТЕТ. В 2017 году Остапчук был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение".

    Виктория Булитко (свой возраст актриса тщательно скрывает, поэтому сделаем вид, что нам он не известен)

    Виктория Булитко - украинская актриса телевидения, кино и театра. С 2015 года - резидент юмористического Dizel Studio. Актриса известна по таким фильмам и сериалам, как "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара-2", "Красотки", "Мир Сони", "Женский доктор" и многим другим.

    Михаил Кукуюк (45 лет)

    Михаил Кукуюк - украинский актер театра и кино, а также лидер музыкальной группы "КукаТаБанда". Актер запомнился украинскому зрителю по эротической комедии "Свингеры".

    Надежда Матвеева (50 лет)

    Надежда Матвеева - ведущая программ "Все буде добре" и "Все буде смачно!" на канале СТБ, любимая миллионами украинцев.

    Людмила Барбир (36 лет)

    Людмила Барбир - украинская актриса и телеведущая. Работала на канале ТЕТ, где вела шоу "Теория измены". С 2013-го года в паре с Русланом Сеничкиным, прошлогодним участником "Танців з зірками", ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1".

    Ксения Мишина (30 лет)

    Ксения Мишина - известная актриса театра и кино. За свою актерскую карьеру Ксения сыграла в более десяти фильмах и сериалах. Актриса запомнилась зрителю по сериалам "Крепостная" и "В воскресенье утром зелье копала".

    Алексей Яровенко (31 год)

    Алексей Яровенко начал сниматься в кино с 2012 года. Известность к нему пришла спустя год, после выхода картины "Сила любви". Он также известен по сериалам "Крепостная" и "Хороший парень".

Даниэль Салем (35 лет)

Даниэль Салем известен зрителю по проекту "Кохання на виживання" (Новый канал). А с недавнего времени стал новым экспертом шестого сезона шоу "Одруження наосліп", которое выходит на канале "1+1".

MARUV (Анна Корсун) - 27 лет

MARUV - популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря композиции Drunk Groove, исполнительница завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 100 миллионов просмотров. В этом году MARUV отказалась представлять Украину н Евровидении в Израиле - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Серега (настоящее имя - Сергей Пархоменко), 42 года

Серега - украинский хип-хоп-исполнитель, который прославился после выхода хита "Черный бумер". Украинсцы его такэе помнят по шоу "Х-фактор", где Серега выступал в роли судьи.

Анна Ризатдинова (26 лет)

Анна Ризатдинова - знаменитая украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде Рио-де-Жанейро (2016). Анна - молодая мама, в 2017-м спортсменка родила первенца.

Елена Кравец (42 года)

Елена Кравец - украинская юмористка и актриса, участница студии "Квартал-95". В 2010 году Елена была признана одной из самых красивых женщин-знаменитостей Украины.

TAYANNA (Татьяна Решетняк), 34 года

TAYANNA - известная украинская певица, экс-солистка группы "Горячий шоколад". Артистка дважды брала участие в вокальном конкурсе "Голос країни" и только со второго раза ей удалось попасть в финал и даже занять 2-е место. В 2017 году году Татьяна победила в номинации "Прорыв Года" на самой престижной украинской премии M1 Music Awards 2017.

Дзидзьо (Михаил Хома), 35 лет

Михаил Хома, известный под псевдонимом Дзидзьо - украинский певец, акте и фронтмен группы DZIDZIO. Осенью 2018 года Хома снялся в украинской комедии "Свингеры 2", где он сыграл секс-гуру.

  • Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Бывший муж Ани Лорак показал новую спутницу: говорит, у них теперь особая связь

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу рассекретил свою новую избранницу и показал пикантное фото.

В сети обсуждают внешность Шварценеггера-младшего: говорят, с таким весом парень позорит легенду-отца

21-летний сын Арнольда Шварценеггера Кристофер разочаровал поклонников внешним видом.

Говорят, Эмма Уотсон закрутила новый роман: как выглядит ухажер звезды "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон была замечена на свидании с игровым программистом и бизнесменом Бренданом Ирибом.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: