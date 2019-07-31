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MARUV бросили вызов на шоу "Танці з зірками": певица записала ответ, как всегда наделав шуму

Певица примет участие в новом сезоне танцевального шоу

среда, 31 июля 2019, 17:44
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Украинская певица MARUV, известная своим скандальным имиджем, приняла вызов "Танці з зірками-challenge" и примет участие в новом сезоне танцевального шоу на "1+1".

Об этом стало известно из Instagram-страницы проекта, на которой появилось свежее видеообращение MARUV к зрителям шоу.

"Я принимаю "Танці з зірками-challenge". Кто будет следующим, мы скоро узнаем. Увидимся на паркете", - в традиционной вызывающей манере сообщила исполнительница.

За первые полчаса после публикации ролик собрал более 10 тыс. просмотров. В комментариях фолловеры шоу отреагировали на эту новость неоднозначно. При этом многие осудили манеру речи MARUV и ее поведение в кадре.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

"И здесь будет ноги расставлять", "Короче, ясно. Можно не смотреть вовсе", "Фу, как же мерзко она это сказала", "Если MARUV - это самый "вах-вах"-артист сезона - сезон можно не смотреть...", - отметили в комментариях.

Насколько известно, вызов поучаствовать в шоу также получили певец Полиграф Шарікоff (Серега), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и вокалист группы "Время и Стекло"Позитив. Читайте также по ссылке полный список тех, кто уже согласился принять участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

  • Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.
  • Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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