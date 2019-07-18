Стало известно имя третьего судьи новых "Танців з зірками": кто заменит MONATIK’а

Третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Об этом сказано на официальной странице телешоу в Instagram. Из ролика также стало известно, что новый сезон проекта стартует 25 августа.

Франсиско Гомес будет оценивать выступления участников вместе с балериной Екатериной Кухар и хореографом Владом Ямой.

Ранее Гомес был главным хореографом на британских шоу X-Factor, The Voice и Аmerica's Got Talent. А украинцы его помнят по проекту "Танцюють всі", который выходил на телеканале СТБ. На шоу он был одним из четырех судей. Правда, с тех пор он немного изменился, сейчас он выглядит более мужественно.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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