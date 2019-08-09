Уитни Хьюстон - 56: почему трагическая смерть певицы до сих пор вызывает сомнения

9 августа 2019 года американской певице и актрисе Уитни Хьюстон могло бы исполниться 56 лет. Но в 2012 году, накануне 54-й церемонии “Грэмми”, помощница нашла ее в ванной гостиничного номера без сознания. Певице провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось. Вот, что известно о ее смерти спустя 7 лет.

Спустя несколько лет после того, как мир узнал о смерти Уитни Хьюстон, произошедшее в ее гостиничном номере в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года все еще окружено загадками. Отчет коронера, расследовавшего обстоятельства трагедии, шокировал поклонников певицы.

Причина смерти Уитни Хьюстон

В 42-страничном отчете коронера смерть певицы объясняется утоплением, сердечными заболеваниями и употреблением кокаина. Открытая бутылка шампанского вместе с ложкой, содержащей «белое кристаллическое вещество», были обнаружены на месте происшествия, и в токсикологическом отчете указывалось, что в организме Хьюстон нашли следы ксанакса, бенадрила, миорелаксанта Флексерил и марихуаны.

Это было шоком для ее невестки, Пэт Хьюстон, и некоторых других родственников, потому что они полагали, что поп-дива больше не употребляет наркотики.

«Мы опечалены, узнав о результатах токсикологической экспертизы, хотя мы рады, что теперь у нас есть ответ», - сказала семья в заявлении для Associated Press.

Из ее комнаты и кошелька пропали вещи

Еще одна удивительная деталь в отчете указывает на то, что некоторые вещи Уитни Хьюстон пропали.

“До моего приезда водительское удостоверение было извлечено из кошелька, который находился в сумке. Также большинство упаковок рецептурных лекарств умершей были изъяты из коричневой сумки, которая находилась на столе в гостинной, и выставлены на его поверхность”.

Ссадины на лице

Еще одно подозрительное упоминание в докладе было связано с тем, что у Хьюстон были раны на лице, когда ее нашли в ванной. В частности, были “две ссадины на левой стороне ее лба, ссадина на левой стороне переносицы”.

Судебный патологоанатом Кирилл Вехт объяснил, что вода в ванне была настолько горячей, что он не думает, что Хьюстон сидела там, но каким-то образом упала и случайно захлебнулась.

“Я думаю, что она упала в эту очень горячую воду, что объясняет наличие небольшого синяка на лбу, и некоторых других отметин на лице, включая раны на губах и тот факт, что она лежала лицом вниз”, - сказал он.

Помощница Хьюстон считает, что у трагедии был свидетель

Помощница Хьюстон, Мэри Джонс, обнаружила суперзвезду в ванной около 15:30. Джонс вспомнила, что она вышла из номера, чтобы выбрать платье для Уитни, но когда она вернулась, певица уже лежал лицом вниз в ванной.

“Кто-то был в комнате с ней, дал ей эти наркотики, обнаружил, что она утонула в ванной, выключил краны и вышел из комнаты”, - сказала Джонс. Однако она так и не смогла определить, кем это могло быть.

Бобби Браун считает, что Уитни Хьюстон убили не наркотики

Бывший муж Хьюстон, брак с которым продлился с 1992 по 2007 год, не верит, что наркотики сыграли роль в ее смерти.

“Я не думаю, что Уитни умерла от наркотиков, - сказал он Rolling Stone. - Она действительно много работала над собой, чтобы оставаться трезвой”.

На вопрос, что, по его мнению, привело к смерти Хьюстон, Браун ответил: “Разбитое сердце”.

В сети появилась ранее неизвестная песня Уитни Хьюстон. Песня опубликована спустя семь лет после ее смерти

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