Кара Делевинь нашла способ побороть депрессию, и он очень далек от привычных

Кара Делевин боролась с депрессией и психическими расстройствами и большую часть своей жизни, но теперь актриса и модель нашла способ бороться с ней с помощью тяжелой работы.

В то время как другие богатые и знаменитые люди предпочитают психотерапию, у 27-летней супермодели есть собственный способ избавиться от мрачных мыслей, пишет таблоид Mirror.

“Мне очень нравится ручной труд, потому что он избавляет меня от плохих мыслей, - рассказала девушка. - Я выбираю работу, требующую большой физической силы: переносить вещи, рубить дрова. Недавно в своем доме я поставила шкафы и полку”.

Кара очень откровенно рассказывает о проблемах, с которыми столкнулась она и ее семья. Девушка призналась, что ей было всего 15 лет, когда она впервые заболела депрессией. По ее мнению, болезнь была вызвана наркотической зависимостью ее матери Пандоры. Девочке пришлось на полгода бросить школу и принимать лекарства.

“Я выросла с матерью, у которой много психических расстройств и вредных привычек. Она очень, очень сильно страдала в жизни, и я сочувствую ей, - говорит модель. - Она все еще страдает и борется. У нее биполярное расстройство третьей стадии, она психически больна. Конечно, это затронуло всех нас, и мы все с этим боролись. Но это ничто по сравнению с тем, через что она прошла”.

Делевинь подчеркивает, что ее психическое расстройство было связано с детской травмой, и совсем не похоже на болезнь матери.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения. Однако, как оказалось, это была такая шутка от звезд, вместо свадьбы пара провела "церемонию дружбы".

Также Кара Делевинь стала героиней сентябрьского номера Marie Claire. Модель снялась в откровенной фотосессии и раскрыла пикантные детали своей личной жизни.

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