Кара Делевинь нашла способ побороть депрессию, и он очень далек от привычных

Кара Делевин боролась с депрессией и психическими расстройствами и большую часть своей жизни, но теперь актриса и модель нашла способ бороться с ней с помощью тяжелой работы.
В то время как другие богатые и знаменитые люди предпочитают психотерапию, у 27-летней супермодели есть собственный способ избавиться от мрачных мыслей, пишет таблоид Mirror.
“Мне очень нравится ручной труд, потому что он избавляет меня от плохих мыслей, - рассказала девушка. - Я выбираю работу, требующую большой физической силы: переносить вещи, рубить дрова. Недавно в своем доме я поставила шкафы и полку”.
Кара очень откровенно рассказывает о проблемах, с которыми столкнулась она и ее семья. Девушка призналась, что ей было всего 15 лет, когда она впервые заболела депрессией. По ее мнению, болезнь была вызвана наркотической зависимостью ее матери Пандоры. Девочке пришлось на полгода бросить школу и принимать лекарства.
“Я выросла с матерью, у которой много психических расстройств и вредных привычек. Она очень, очень сильно страдала в жизни, и я сочувствую ей, - говорит модель. - Она все еще страдает и борется. У нее биполярное расстройство третьей стадии, она психически больна. Конечно, это затронуло всех нас, и мы все с этим боролись. Но это ничто по сравнению с тем, через что она прошла”.
Делевинь подчеркивает, что ее психическое расстройство было связано с детской травмой, и совсем не похоже на болезнь матери.
- Ранее СМИ распространили информацию о том, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения. Однако, как оказалось, это была такая шутка от звезд, вместо свадьбы пара провела "церемонию дружбы".
- Также Кара Делевинь стала героиней сентябрьского номера Marie Claire. Модель снялась в откровенной фотосессии и раскрыла пикантные детали своей личной жизни.
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