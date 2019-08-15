В Британии продали дом, в котором умер Джордж Майкл: поклонники певца боролись до последнего

Родные британского певца Джорджа Майкла, скоропостижно скончавшегося в 2016 году, продали дом, в котором умер артист. Поместье расположено в престижном районе Лондона, Оксфордшире.

Как пишет The Mirror, поклонники певца очень расстроились, узнав о продаже дома. Они на протяжении трех лет боролись за поместье, так как считают, что там живет душа Майкла. Фаны хотели сделать там музей и даже создали петицию, которую подписали более двух тысяч человек, но близкие Джорджа распорядились иначе.

"Это было место, которое он любил. Поэтому мы любезно просим, чтобы новые владельцы уважали свою частную жизнь и могли пользоваться собственностью, как он", - пояснил адвокат. Известно, что дом был продан за 4,1 миллиона долларов.

Напомним, Джордж Майкл был найден мертвым в своей спальне партнером Фади Фавазом на Рождество в 2016 году. Ему было 53 года.

Состояние британского музыканта Кита Флинта, солиста группы The Prodigy, которое оценивалось на момент его смерти в 11,6 млн фунтов стерлингов ($14 млн), резко сократилось. Флинт оставил неоплаченные долги и налоги на сумму 7,3 млн фунтов стерлингов.

Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату. На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles. Фанаты "четверки" буквально пришли в бешенство.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.