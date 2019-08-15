RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В Британии продали дом, в котором умер Джордж Майкл: поклонники певца боролись до последнего

Фаны хотели сделать музей

четверг, 15 августа 2019, 10:17
читати статтю українською

Родные британского певца Джорджа Майкла, скоропостижно скончавшегося в 2016 году, продали дом, в котором умер артист. Поместье расположено в престижном районе Лондона, Оксфордшире.

Как пишет The Mirror, поклонники певца очень расстроились, узнав о продаже дома. Они на протяжении трех лет боролись за поместье, так как считают, что там живет душа Майкла. Фаны хотели сделать там музей и даже создали петицию, которую подписали более двух тысяч человек, но близкие Джорджа распорядились иначе.

"Это было место, которое он любил. Поэтому мы любезно просим, чтобы новые владельцы уважали свою частную жизнь и могли пользоваться собственностью, как он", - пояснил адвокат. Известно, что дом был продан за 4,1 миллиона долларов.

Напомним, Джордж Майкл был найден мертвым в своей спальне партнером Фади Фавазом на Рождество в 2016 году. Ему было 53 года.

  • Состояние британского музыканта Кита Флинта, солиста группы The Prodigy, которое оценивалось на момент его смерти в 11,6 млн фунтов стерлингов ($14 млн), резко сократилось. Флинт оставил неоплаченные долги и налоги на сумму 7,3 млн фунтов стерлингов.
  • Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату. На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles. Фанаты "четверки" буквально пришли в бешенство.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Напоминает Америку: известный голливудский актер выразил желание получить гражданство РФ

Голливудский актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство.

Кара Делевинь нашла способ побороть депрессию, и он очень далек от привычных

Кара Делевинь рассказала о депрессии и болезни матери. Модель борется с плохими мыслями с помощью тяжелого труда

Рэпер Drake набил тату с The Beatles: вот почему фаны "четверки" пришли в бешенство

Когда дерзкое тату появилось на руке исполнителя, точно неизвестно

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: