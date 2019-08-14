Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy

Состояние британского музыканта Кита Флинта, солиста группы The Prodigy, которое оценивалось на момент его смерти в 11,6 млн фунтов стерлингов ($14 млн), резко сократилось.

Как пишет The Sun, покончив с собой в марте 2019 года, Флинт оставил неоплаченные долги и налоги на сумму 7,3 млн фунтов стерлингов. На сегодняшний день, когда все финансовые вопросы были урегулированы, состояние музыканта сократилось до 4,3 млн фунтов ($5,1 млн).

После смерти музыканта в СМИ и соцсетях много говорили о его доходах. В частности, неоднократно встречались реплики вроде "что же сподвигло миллионера и успешного артиста принять столь непростое решение?" Однако сейчас стало известно, что за последние два года, выступая с The Prodigy, Флинту удалось заработать лишь 1,5 млн фунтов. При этом долги превышали эту сумму в разы.

К примеру, только фирма музыканта De Bohun Inns Limited, на которую был оформлен его паб The Leather Bottle в Эссексе, задолжала порядка 500 тыс. фунтов стерлингов. Согласно этой информации, не исключено, что именно по этой причине незадолго до смерти Флинт намеревался продать старинную усадьбу, которую в свое время приобрел вместе с возлюбленной, моделью и диджеем Маюми, за 1,5 млн фунтов.

Напомним, о внезапной смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало известно 4 марта. Об этом в Instagram сообщил основатель группы Лиам Хоулетт. Тело музыканта нашли в его доме в Эссексе. После проведения экспертизы полицейские заявили, что смерть артиста не имеет признаков насилия.

Вскоре после новостей о смерти Флинта на официальной странице The Prodigy в Instagram появилось еще одно сообщение Лиама Хоулетта. Согласно ему, Флинт покончил с собой.

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