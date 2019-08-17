Жена Ступки впервые показала лицо дочери: малышка растет настоящей красавицей

Украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова представили публике свою дочь Богдану. Супруги в течение двух лет скрывали лицо малышки от посторонних глаз, но сейчас решили, что пришло время раскрыть интригу.

Девочка снялась вместе с мамой в рекламе одного из столичных ресторанов. Дебютом дочери Полина похвасталась в личном микроблоге, опубликовав ролик со съемок. "Я поздравляю мою самую большую, безусловную любовь и мою вселенную с дебютом", - подписала видео Логунова.

После этого у ребенка появилась страничка в Instagram, где уже опубликовано несколько фото. На снимках Богдана запечатлена лицом в камеру, так что поклонники пары смогли рассмотреть, на кого она похожа - на маму или папу. Светлые волосы, голубые глазки, пухлые щечки - девочка растет настоящей красавицей.

Полина Логунова и внук легендарного артиста Богдана Ступки актер Дмитрий Ступка поженились в 2016 году. В апреле 2017-го супруги впервые стали родителями.

Украинская телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко, которая на протяжении восьми месяцев скрывала лицо сына от посторонних глаз, решила представить публике своего малыша.

Ранее актриса студии "Квартал 95", ведущая и продюсер Елена Кравец впервые публично показала лицо малышей. Актриса не только показала Ваню и Катю, а и рассказала об их характерах.

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