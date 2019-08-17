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Украинская певица ждет первенца от героя АТО: фото счастливой пары

По информации СМИ, Наталка Карпа на 4 месяце беременности

суббота, 17 августа 2019, 10:55
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Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка от своего мужа-героя АТО Евгения Терехова, которого еще называют "Титановым Джексоном".

Об этом сообщает издание Clutch, ссылаясь на свой источник. По словам инсайдера, 38-летняя исполнительница уже на четвертом месяце беременности.

"Она уже где-то на четвертом месяце. Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок", - рассказал источник из близкого окружения звезды.

Сама же певица свое интересное положение не комментирует, но по последним снимками в ее Instagram видно, что Наталка стала выбирать наряды свободного кроя.

Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

Евгений Терехов во время службы в АТО получил ранение в голову. Врачи установили ему титановые пластины, после чего он получил от товарищей прозвище "Титановый Джексон".

  • Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решилась на смелую фотосессию на последних месяцах беременности. А также рассказала о своих страхах перед родами.
  • Американская plus size-модель Эшли Грэм призналась поклонникам, что ждет первенца. На личной странице в Instagram звезда глянцевых журналов опубликовала видео, на котором вместе с супругом Джастином Эрвином рассказала о своем положении.

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