Украинская певица ждет первенца от героя АТО: фото счастливой пары

Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка от своего мужа-героя АТО Евгения Терехова, которого еще называют "Титановым Джексоном".

Об этом сообщает издание Clutch, ссылаясь на свой источник. По словам инсайдера, 38-летняя исполнительница уже на четвертом месяце беременности.

"Она уже где-то на четвертом месяце. Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок", - рассказал источник из близкого окружения звезды.

Сама же певица свое интересное положение не комментирует, но по последним снимками в ее Instagram видно, что Наталка стала выбирать наряды свободного кроя.

Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Спустя год накануне Дня всех влюбленных во время концерта группы "Антитела" боец сделал возлюбленной предложение. Певица ответила согласием. Свадьба состоялась в сентябре 2016-го во Львове.

Евгений Терехов во время службы в АТО получил ранение в голову. Врачи установили ему титановые пластины, после чего он получил от товарищей прозвище "Титановый Джексон".

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