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Украинская певица на 37 неделе беременности призналась в страхе перед родами

Для Санты Димопулос это вторая беременность

пятница, 16 августа 2019, 15:35
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Бывшая солистка известной поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решилась на смелую фотосессию на последних месяцах беременности.

Пикантные снимки 32-летняя знаменитость разместила на своей странице в Instagram. Фотосъемка была сделана в черно-белых тонах. На фото Санта позирует в кружевной накидке, которая едва прикрывает ее обнаженную грудь и белой рубашке, повязанной над животом.

"Фотосессия в 37 недель – это как осознанное самоубийство. Но Кристина Снегирева сделала все мастерски и быстро, так что я вполне себе жива и здорова", - написала будущая мама.

Санта также пообщалась со своими подписчиками, и призналась, что очень боится рожать. А до появления на свет малыша остались считанные дни.

Напомним, что для Санты Димопулос этот ребенок будет вторым. У певицы подрастает 10-летний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

В 2012 года Димопулось вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Церемония прошла в итальянском замке Орсини-Одескальки. Однако уже в 2013 году пара развелась, а позже сама Санта заявила, что их брак был фейком.

В 2015 году Санта Димопулось вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. У него есть трое детей от предыдущего брака.

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