Повезло остаться в живых: звезда "Беверли-Хиллз" рассказала о лечении рака

После того, как звезда сериалов “Беверли-Хиллз, 90210” и “Зачарованные” Шеннен Доэрти оправилась от рака молочной железы, она снова учится любить свое тело. Актриса, которая находится в ремиссии с 2017 года, в интервью изданию People рассказала, что люди зачастую не понимают, какие испытания прошел ее организм. Это становится причиной грубой критики с их стороны.

“Забавная вещь, связанная с раком, заключается в том, что, когда вы больше не проходите химиотерапию или лучевую терапию, люди думают, что вы в порядке, что вы вернетесь в норму. Но они не понимают, что ваше тело пережило нечто настолько невероятно сложное, что оно никогда полностью не оправится", - говорит Доэрти.

"Я никогда не стану такого размера, как раньше. Некоторые из лекарств, которые я принимаю, продолжают вымывать из меня коллаген, поэтому у меня никогда не будет лица без морщин. Я критически отношусь к себе. Но есть некоторые вещи, с которыми невозможно бороться".

48-летняя актриса также призналась, что не думает о том, что у нее ремиссия, а считает, что ей просто повезло остаться в живых.

Шеннен впервые диагностировали рак молочной железы еще в марте 2015 года, и вскоре болезнь распространилась на лимфатические узлы. В мае 2016 года она перенесла одну мастэктомию, а затем химиотерапию и лучевую терапию после операции. В апреле 2017 года болезнь актрисы вошла в ремиссию: признаки рака исчезли.

В настоящее время Шеннен Доэрти снимается в сериале “BH90210”, который рассказывает об актерах, решивших “воскресить” оригинальный “Беверли-Хиллз” 90-х.

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