В сети активно ищут, умер ли Ален Делон: вот почему актера вдруг "похоронили" заживо

Недавно 83-летний французский актер Ален Делон, звезда картины "На ярком солнце", перенес инсульт. Эта неприятность вызвала кровоизлияние и нежелательное скопление крови внутри организма, в связи с чем артисту все еще приходится восстанавливаться в элитной клинике Швейцарии.

Вероятно этот эпизод из последних новостей и спровоцировал в сети активный запрос пользователей, действительно ли умер Ален Делон. Не берут поклонники актера по внимание и тот нюанс, что связь с журналистами поддерживают его близкие. К примеру, по словам дочери, артист идет напоправку.

Пик запроса "Ален Делон умер" пришелся на 16 августа. До этого в Google были единицы подобных запросов. Сегодня этим интересуются тысячи людей по всему миру.

Однако, как уже упоминалось выше, все это не более чем слухи и опасения поклонников актера. На деле Ален Делон действительно жив и, стоит надеяться, популярный запрос в сети так и останется неоправданным.

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