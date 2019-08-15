Настя Каменских устроила пикантную фотосессию в кружевном белье: мнения фанатов разделились

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новой порцией откровенных снимков.

Певица снялась в пикантной фотосъемке, а результат работы показала в Instagram. В кадре Настя запечатлена в черном кружевном белье украинского бренда Zhilyova Lingerie.

На снимках Каменских стоит возле стола и томно смотрит в камеру. Свой сексуальный образ певица дополнила ярким макияжем и пышной прической.

В комментариях под постами Насти началась настоящая битва. Одни фанаты критикуют певицу, называя "эскортницей", а другие защищают от нападок хейтеров.

"Совсем стыд потеряла после замужества", "Наверное эскорт услугами занимается", "Это красиво очень но дома перед мужем а не перед всем миром", "Если честно полная пошлятина", "Что кому не нравится, не пойму.... Она как всегда прекрасна", "Красиво и со вкусом. А остальные завидуют вам", "Самый настоящий пожар", - пишут комментаторы.

Ранее сеть позабавил неудачный кадр с медового месяца Насти Каменских. На первый взгляд певица выглядит на снимке довольно сексуально, если бы не выражение лица. Оно и стало поводом для шуток в сети.

Настя Каменских стала героиней июльского выпуска известного глянца L'Officiel Украина. Исполнительница снялась в пикантной фотосъемке и поделилась своими beauty-привычками.

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