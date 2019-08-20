Три романа Насти Каменских: с кем встречалась певица до свадьбы с Потапом

В сети разгорелся ажиотаж вокруг архивных фото украинской певицы Насти Каменских, где она запечатлена с бывшим возлюбленным Владимиром Дятловым.

По утверждению некоторых СМИ, снимки с экс-бойфрендом исполнительницы неожиданно "всплыли", но на самом деле эти кадры вовсе не эксклюзивные. К тому же, это единственный роман Насти Каменских, который она никогда не скрывала. Так как личная жизнь певицы интересует многих ее поклонников, The Lime расскажет, с кем встречалась Настя Каменских до свадьбы с Потапом.

Настя Каменских и Владимир Дятлов

Настя и Вова познакомились на студенческой скамье. Они учились в одной группе, осваивали внешнеэкономическую деятельность на факультете Украинско-американского гуманитарного института "Висконсинский международный университет" (США) в Киеве. Каменских и Дятлов полюбили друг друга с первого взгляда и начали встречаться.

Позже в силу жизненных обстоятельств Дятлов перевелся из столичного вуза в Николаев. Пара продолжила отношения на расстоянии: Настя ездила к любимому на выходные, а Вова даже чуть не перебрался к возлюбленной навсегда. Однако 500 километров все же сыграли свою роль и влюбленные расстались. Это произошло в 2009 году.

По сети ходили слухи, что причиной расставания якобы стала ревность Владимира, но позже выяснилось, что отношения пары сошли на нет сами по себе, переросли из любовных в дружеские. "Мы расстались друзьями, до сих пор поддерживаем связь и остаемся очень близкими людьми друг для друга. Мы как брат и сестра на данный момент", - рассказывал в одном из интервью Дятлов. А позже Настя и Владимир стали еще и кумовьями - они крестили дочь близких друзей.

Кроме кумовства Настю Каменских и Владимира Дятлова навсегда связал трагический случай. В 2016 году Настя, Вова и его семья ехали из Киева в Николаев на празднование дня рождения бойфренда певицы. Но планы оборвались в один миг. Автомобиль, в котором ехала семья Дятловых попал в жуткое ДТП. В результате аварии погибли родные парня - мать, отец и младшая сестра. Настя и Вова чудом выжили, певица получила сотрясение мозга и сильную травму ноги.

Настя Каменских и Геннадий Витер

После того, как певица разошлась со своей первой любовью, Настя якобы закрутила роман с телеведущим Геннадием Витером. Пару неоднократно видели вместе после выступлений певицы и слышали, как Витер называл Каменских "моей хорошей" и "Настеной".

Геннадий приходил к Насте за кулисы, целовал и обнимал ее. Поговаривают, что певица и телеведущий даже были обручены. Но так как артистка тщательно скрывала свою личную жизнь, эта информация так и не получила своего подтверждения.

Настя Каменских и Денис Бойко

Поговаривают, что певицу также связывали отношения с вратарем футбольного клуба "Днепр" Денисом Бойко. Однако до недавнего времени певица не любила отвечать на вопросы о личной жизни, поэтому является ли эти слухи обоснованными - неизвестно. Денис Бойко сейчас женат во второй раз на девушке по имени Валерия.

Настя Каменских и Потап

Потап и Настя Каменских знакомы уже более 13 лет. И за это время пара пережила массу взлетов и падений, успех и критику, слухи и различные доводы поклонников о себе. Познакомились будущие коллеги по группе в 2006-м, рэпер Потап тогда еще выступал сольно, а Настя рвалась на большую сцену. Дуэт успешно просуществовал до 2017 года, затем артисты отправились в сольное плаванье.

На протяжении их совместной деятельности, им постоянно приписывали роман. Но и Настя, и Потап не комментировали свою личную жизнь и постоянно отшучивались. Даже о разводе со своей супругой Ириной Горовой Потап рассказал журналистам лишь спустя годы. Конечно же, эта новость повлекла еще больше разговоров о тайных отношениях продюсера с певицей.

Но момент раскрытия тайны таки настал: в мае 2019-го влюбленные публично признались в чувствах друг другу и сыграли пышную свадьбу. Но об одном артисты все-таки умолчали. Как оказалось, Настя Каменских и Потап зарегистрировали свои отношения задолго до торжества.

Свадьба Насти Каменских и Потапа прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.

После чего влюбленные на частном самолете отправились в свадебное путешествие. Свой медовый месяц новоиспеченные супруги провели в Турции.

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