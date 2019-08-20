Погасла звезда: стало известно о смерти знаменитой российской актрисы

Во вторник, 20 августа, на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Об этом сообщили на официальном сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная", - сказано в сообщении.

Как известно, Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Она прославилась ролями в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалах "Бригада", "Моя прекрасная няня", работой в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Напомним, ранее в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Ольга Вяликова. На момент смерти ей было 65 лет.