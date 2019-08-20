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Полякова обвинила в плагиате еще одну российскую звезду: в сети сравнили клипы и образы певиц

Плагиат или совпадение?

вторник, 20 августа 2019, 12:22
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Популярная украинская исполнительница Оля Полякова обвинила еще одну российскую звезду в плагиате ее образа. На этот раз под горячую руку попала Ольга Бузова.

Певица заметила сходство между своим клипом "Королева ночи" и новым видео Бузовой на песню "Лайкер". Клип российской певицы, как и видео Поляковой, пародирует эстетику 90-х. "Приятно быть цитируемым живым классиком", - посмеялась Полякова, сделав коллаж из нарезок из клипов.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики Оли Поляковой разделились во мнениях: одни стали утверждать, что никакого плагиата здесь нет, так как образ 90-х сейчас в моде, а другие считают, что сходство очевидно.

"Я не вижу плагиата, если честно.. Образ 90-х просто", "Сомневаюсь, что слямзила. Просто сейчас это модно, вот все и делают", "Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по максимум, модно же", "Один в один", "Слизано, как обычно... Бузова всегда слизывает", "Да да! Чистый плагиат", "Как только увидела ее клип сразу вспомнила неповторимый оригинал нашей королевы ночи", "Клип и песня похожи. Оля Бузова решила переиграть получается", - пишут комментаторы.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Отметим, что Бузова - не первая российская звезда, которую Полякова обвиняет в краже образа. До этого Оля "наехала" на "российского поп-короля" Филиппа Киркорова и певицу Нюшу.

Оля Полякова - "Королева ночи"

Ольга Бузова - "Лайкер"

  • Малоизвестный певец угрожает Леди Гаге многомиллионным иском, утверждая, что она "украла" его мелодию и превратила в хит Shallow.
  • Американскую певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающую компанию, которых признали виновными в плагиате, обязали выплатить 2,78 миллиона долларов.

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