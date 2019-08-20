Преследует с угрозами: в квартиру солистки "НеАнгелов" пытался вломиться незнакомец

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, пожаловалась на преследования неизвестного мужчины.

Незнакомец долгое время преследует певицу в социальных сетях, а на днях добрался и до ее квартиры. Он пробрался на территорию охраняемого жилого комплекса и стал звонить в дверь. Славе удалось записать разговор с этим мужчиной через устройство видеосвязи. Певица опубликовала в Instagram видео и обратилась к поклонникам с просьбой опознать незнакомца.

"Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных", - написала Каминская.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.