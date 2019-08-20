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Самый популярный видеоблогер в мире женился: фото романтической свадьбы

Женой Pewdiepie стала Марция Бизоньин, с которой блогер встречался с 2011 года

вторник, 20 августа 2019, 16:25
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Отныне самый популярный “ютубер” в мире - женатый мужчина. Швед Феликс Чельберг, известный под псевдонимом Pewdiepie (Пьюдипай), после 8 лет отношений сочетался браком со своей девушкой Марцией Бизоньин. Пара поженилась на романтической церемонии в саду.

В Твиттере Пьюдипай опубликовал четыре фотографии, написав: “Мы женаты! Я самый счастливый, каким только могу быть! Мне так повезло соединить свою жизнь с этой удивительной женщиной”.

качестве праздничного наряда Феликс выбрал полностью черные костюм, рубашку и галстук. Его невеста отступать от традиций не стала: ее кружевное свадебное платье с длинными рукавами и корсетом выглядело просто великолепно.

Когда молодожены впервые предстали перед публикой как муж и жена, семья и друзья окружили их “облаком” мыльных пузырей.

26-летняя итальянка Марция Бизоньин регулярно появляется в видео Пьюдипай на YouTube. Издание Mirror сообщает, что в реальной жизни Марция и Феликс встретились после того, как общий друг показал девушке “одного идиота, играющего в видеоигры”. Марция написала шведской звезде письмо, сообщив, что считает его видео смешными. С тех пор их отношения развивались благоприятно: некоторое время пара жила в Швеции, затем перебралась в Италию, а ныне осела в Англии.

Сейчас молодожены “воспитывают” двух мопсов, Эдгара и Майю, а также ежа по имени Доги. Животные часто появляются в их социальных сетях.

В 2014 году канал Марции на YouTube стал самым популярным в Италии. Девушка специализировалась на косметике, книгах, моде, DIY и видеоиграх. В 2018 году она объявила, что бросает видеоблогинг из-за проблем с психическим здоровьем, и удалила свои видеозаписи.

“Снимать видео после принятия этого решения было бы шагом назад”, - сказала она фанатам.

Pewdiepie с 2013 по 2019 год имел наибольшее количество подписчиков на YouTube. Сегодня на него подписано 99 527 452 человек. Согласно Forbes, доход Чельберга на 2018 год составил около 15,5 млн долларов.

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