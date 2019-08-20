Самый популярный видеоблогер в мире женился: фото романтической свадьбы

Отныне самый популярный “ютубер” в мире - женатый мужчина. Швед Феликс Чельберг, известный под псевдонимом Pewdiepie (Пьюдипай), после 8 лет отношений сочетался браком со своей девушкой Марцией Бизоньин. Пара поженилась на романтической церемонии в саду.

В Твиттере Пьюдипай опубликовал четыре фотографии, написав: “Мы женаты! Я самый счастливый, каким только могу быть! Мне так повезло соединить свою жизнь с этой удивительной женщиной”.

качестве праздничного наряда Феликс выбрал полностью черные костюм, рубашку и галстук. Его невеста отступать от традиций не стала: ее кружевное свадебное платье с длинными рукавами и корсетом выглядело просто великолепно.

Когда молодожены впервые предстали перед публикой как муж и жена, семья и друзья окружили их “облаком” мыльных пузырей.

26-летняя итальянка Марция Бизоньин регулярно появляется в видео Пьюдипай на YouTube. Издание Mirror сообщает, что в реальной жизни Марция и Феликс встретились после того, как общий друг показал девушке “одного идиота, играющего в видеоигры”. Марция написала шведской звезде письмо, сообщив, что считает его видео смешными. С тех пор их отношения развивались благоприятно: некоторое время пара жила в Швеции, затем перебралась в Италию, а ныне осела в Англии.

Сейчас молодожены “воспитывают” двух мопсов, Эдгара и Майю, а также ежа по имени Доги. Животные часто появляются в их социальных сетях.

В 2014 году канал Марции на YouTube стал самым популярным в Италии. Девушка специализировалась на косметике, книгах, моде, DIY и видеоиграх. В 2018 году она объявила, что бросает видеоблогинг из-за проблем с психическим здоровьем, и удалила свои видеозаписи.

“Снимать видео после принятия этого решения было бы шагом назад”, - сказала она фанатам.

Pewdiepie с 2013 по 2019 год имел наибольшее количество подписчиков на YouTube. Сегодня на него подписано 99 527 452 человек. Согласно Forbes, доход Чельберга на 2018 год составил около 15,5 млн долларов.

Среди других звездных молодоженов недели - звезда “Форсажа” Дуэйн Джонсон, который женился на матери своих дочерей после 12 лет отношений.

Украинский певец Виктор Павлик тем временем рассказал об отношениях со своей 25-летней девушкой Екатериной. Музыкант рассказал, собираются ли они пожениться.

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