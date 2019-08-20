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У любви нет возраста: Виктор Павлик разоткровенничался о романе с молодой возлюбленной

И рассказал, какой будет их свадьба

вторник, 20 августа 2019, 11:07
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53-летний украинский певец Виктор Павлик, который уже на протяжении четырех лет встречается с 25-летней Екатериной Репяховой, признался, что его абсолютно не смущает огромная разница в возрасте.

Об этом он рассказал в беседе с "Сегодня.Lifestyle". По словам музыканта, у любви нет границ.

"У любви нет возраста, нет препятствий. 28 лет – разница немаленькая. Она родилась в 1994-м, а я в то время уже ого-го как рок играл. Я не боюсь, что буду старым, а Катя будет за мной ухаживать. Она знала, на что идет, и полностью принимает меня", – рассказал певец.

Что касается свадьбы, то пара пока ее не планировала. Но Павлик надеется, что в скором времени они все же узаконят свои отношения. "Это будет скромно. Катя хочет белое платье, но пышного празднования точно не будет", - признался Виктор.

А на вопрос журналиста, думают ли они с Катей о пополнении в семье, Павлик ответил: "У меня есть внуки и дети, пока трудно представить себя в этой роли. Пока нас устраивает наша жизнь, посмотрим, как оно будет завтра".

Певец добавил, что Катя еще не готова к детям, так как ей придется отказаться от работы и активного образа жизни. Напомним, что Репяхова является концертным директором Виктора Павлика.

Виктор Павлик был трижды женат. Впервые он женился в 18 лет на женщине по имени Лида, которая родила ему сына Сашу. Второй женой артиста стала женщина по имени Светлана из Узбекистана, с которой он прожил в браке 8 лет. От этого брака у Виктора есть дочь Кристина. Третья жена Лариса подарила певцу сына Павла, у которого в прошлом году обнаружили онкологию.

Несколько лет назад Виктор Павлик ушел от третьей супруги к своей поклоннице, которая в последствии стала его концертным директором. По словам певца, эта встреча стала "судьбоносной".

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