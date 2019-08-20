Угрожает не только ей: всплыли неожиданные подробности преследования Славы Каминской

Неизвестный мужчина, который долгое время преследует солистку группы "НеАнгелы" Славу Каминскую, угрожает и другим женщинам.

Об этом певица рассказала в комментарии "КП" в Украине". По словам знаменитости, сначала она не воспринимала всерьез угрозы со стороны незнакомца, но после того, как он стал ломиться в ее квартиру, решила предать огласке эту ситуацию.

"Сегодня, показывая свою жизнь в социальных сетях, мы часто забываем об опасностях, которые несет в себе эта открытость. В мою квартиру пытались вломиться. Это человек, у которого "на лицо" все признаки психологического расстройства. Он утверждает, что у нас с ним есть дети", - рассказала Слава.

Каминская также рассказала, что этот мужчина "терроризирует и угрожает многим женщинам".

"Этому человеку необходимо лечение, пока он не навредил себе и окружающим. А мне, моим детям и таким как я - чувство защищенности и понимание, как вести себя в подобной ситуации", - отметила певица.

Артистка уже подала заявление в полицию и надеется на содействие правоохранителей.

Ранее о преследованиях незнакомца рассказала украинская поп-исполнительница Злата Огневич. Певица показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию.

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