Актриса "Дизель шоу" получила травму на репетиции нового сезона "Танців з зірками"

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram Stories. Виктория записала видео, в котором призналась, что во время репетиции травмировала правую ногу.

"Вот, допрыгалась, дотанцевалась... Еду к хирургу, потому что скакать я пока на правой ноге не могу. Ведь она у меня толчковая, все приземления на нее, все поддержки с нее", - рассказала звезда по дороге к врачу.

Затем актриса показала слега опухшую конечность. "Как же мне теперь репетировать-то?", - всхлипывая произнесла она. Напомним, что до начала нового сезона осталось несколько дней. Первый эфир выйдет на канале "1+1" уже в это воскресенье, 25 августа.

Ранее стало известно, третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

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