Рейтинг Forbes: сколько заработали самые высокооплачиваемые актеры 2019 года

Для Дуэйна Джонсона неделя выдалась удачной: сразу после того, как он женился на давней подруге Лорен Хашиан, Forbes поставил его на первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.

Заработок "Скалы" - 89,4 млн долларов, и хотя он оказался ниже, чем годом ранее (ошеломляющие 118 млн долларов), актеру все же удалось подняться со второго места на первое.

За последние 12 месяцев Дуэйн Джонсон получил огромную прибыль от своих фильмов "Джуманджи: добро пожаловать в джунгли" и сиквела "Джуманджи: следующий уровень", а также от телешоу "Игроки", где он, как сообщается, получает 695,5 тысяч долларов за эпизод.

Прошлогодний лидер рейтинга Джорджа Клуни вообще выпал из первой десятки актеров-богачей. В 2018 году ему удалось обойти коллег благодаря продаже своего бренда текилы Casamigos за 700 млн долларов.

На втором месте в 2019 году стоит звезда "Мстителей" Крис Хемсворт, получивший 76,4 млн долларов прибыли. Вслед за ним оказался коллега по супергеройскому делу Роберт Дауни-младший с доходом 66 млн долларов.

На четвертом месте оказался звезда Болливуда Акшай Кумар с прибылью 65 млн долларов. На пятом месте второй год подряд остается Джеки Чан и его 57,9 млн.

Также в первую десятку вошли Брэдли Купер ($57 млн), Адам Сэндлер ($57 млн), Крис Эванс ($43,5 млн), Пол Радд ($41 млн) и Уилл Смит ($35 млн).

Список самых высокооплачиваемых актрис выйдет 23 августа. В прошлом году его возглавила София Вергара, получившая 41,71 млн долларов за роль в комедийном сериале "Американская семейка".

Тем временем самый популярный видеоблогер в мире женился. Смотрим фото его романтической свадьбы в саду и удивляемся состоянию в 15,5 млн долларов, нажитому с помощью роликов на YouTube.

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