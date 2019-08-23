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Орландо Блум рассказал, как прошлый брак повлиял на его отношения с Кэти Перри

Актер не собирается повторять былых ошибок

пятница, 23 августа 2019, 15:50
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Орландо Блум не собирается повторять историю неудавшегося брака в отношениях с певицей Кэти Перри. В новом интервью для NBC Sunday Today актер, сыгравший Леголаса в трилогии “Властелин колец”, поделился новыми подробностями о помолвке.

"Для меня важно, чтобы мы были на одной волне, - объяснил Блум. - Я был женат и развелся, и я не хочу делать это снова. И мы оба полностью осознаем это. Она замечательная, я до сих пор впечатлен этим и очень воодушевлен".

Ранее Блум говорил о том, что у него Кэти реалистичный взгляд на любовь, а также поделился рецептом хороших отношений.

"В отношениях всегда важны мелочи, которые вы делаете друг для друга. Я стараюсь, потому что думаю, что все они складываются в общую картину. Например, покупаю мороженое, делаю чай и другие рутинные вещи. Я рассказываю ей истории на ночь. Мне нравится делать все это для нее", - делится влюбленный актер.

Орландо Блум был женат на модели Миранде Керр в течение трех лет до 2013 года. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Они продолжают воспитывать 8-летнего сына Флинна, который также подружился со своей будущей мачехой.

В День святого Валентина в этом году Орландо Блум организовал тщательно продуманное предложение руки и сердца, хотя признался, что это немного выходило за пределы его зоны комфорта.

"Кэти любит большие моменты, и это видно во всем, что она делает, - говорит 42-летний жених. - Потому я сделал ей предложение во время приватного полета на вертолете. Частично это нужно было для того, чтобы вокруг не было людей".

По словам актера, они оба осознают, что брак - это гора, на которую нужно взобраться, но эта гора не ограничивается романтическими отношениями, а требует постоянного личностного развития.

"Я люблю развиваться, и, к счастью, она тоже", - сказал Блум.

Хотя 34-летняя Кэти Перри согласилась выйти за Орландо Блума, пара не спешит под венец в ближайшее время.

"Мы пытаемся заложить хорошую эмоциональную основу для будущей жизни, ведь это большое событие, понимаете?" - объяснила певица.

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