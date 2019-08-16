Российская знаменитость решила хайпануть на теме харассмента: "насильник" вас удивит

Кэти Перри снова обвиняют в харассменте, и на сей раз “жертвой” выступила российская телеведущая Тина Канделаки. В интервью “Российской газете” она сообщила, что пьяная Перри пыталась поцеловать ее на вечеринке без ее согласия, пишет издание Page Six.

“Однажды меня пригласили на частную вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи довольно пьяной, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти, - говорит 43-летняя Канделаки. - Мне удалось дать отпор, силовые тренировки были не напрасны, и Кэти немедленно нашла новую жертву для поцелуев, объятий и грязных танцев”.

“Насколько я могу судить, на вечеринке не было жертв, но я не удивляюсь потоку воспоминаний несчастных фанатов, которые годами носили это внутри себя, и теперь вдруг вспомнили о попранном достоинстве”, - продолжила она. Когда произошел данный инцидент, Канделаки не сообщила.

Телеведущая обнародовала обвинения спустя несколько дней после того, как модель Джош Клосс, снявшийся в клипе Перри “Teenage Dream”, обвинил поп-звезду в том, что она выставила его член толпе людей на вечеринке.

«Это была вечеринка по случаю дня рождения [стилиста] Джонни Вуека. Когда я увидел Кэти Перри, мы обнялись, она все еще мне нравилась, - написал Клосс в Инстаграме. - Но когда я повернулся, чтобы представить свою подругу, она стянула мои брюки и нижнее белье, чтобы показать мой член паре своих друзей и толпе вокруг нас. Можете ли вы представить, насколько жалким и смущенным я себя чувствовал?”

Представители Перри не ответили на обвинения Клосса, но несколько друзей певицы выступили в ее защиту.

“Я не позволю вам выдвигать обвинения против моей подруги. Это полный бред, Кэти никогда бы так не поступила”, - написал Вуек в Инстаграме.

“Помнишь, ты писал мне, что любишь ее и сочинил для нее песню? И что ты сможешь полететь куда угодно, чтобы встретиться с ней? Тебе платили за работу, но твоя одержимость Кэти дошла до предела. Хватит врать себе, пора успокоиться и двигаться дальше”, - добавил в комментариях к посту Клосса дизайнер ювелирных украшений Маркус Молинари.

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