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Супермодель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности после странного поста в Instagram

"Мама и папа", - подписала Ратаковски новое фото с мужем

пятница, 23 августа 2019, 12:21
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28-летняя модель Эмили Ратаковски в Instagram опубликовала загадочный пост, который многие фанаты восприняли как объявление о беременности. На снимке, подписанном "Мама и папа", девушка позирует вместе с мужем, 32-летним актером Себастьяном Беар-МакКлардом.

Вполне вероятно, что красавица-брюнетка имела ввиду лишь парный наряд в духе ранних 90-х, но поклонники засыпали ее вопросами о пополнении в семье.

Один из подписчиков сразу перешел к главному, спросив: "Ты беременна?" Другой не смог сдержать волнения, прокомментировав: "Где тогда суперребенок Эмрата?" Третий бросился поздравлять пару: "Значит, ты беременна? Это потрясающе, желаю удачи".

Как ни странно, многие сфокусировались на розовых брюках Себастьяна.

"Он одолжил твои штаны?" - спросил фанат.

"Хорошие розовые штаны, мужик", - пошутил другой.

Всего за два часа пост Эмили получил 260 000 лайков, а общее их количество с тех пор возросло до 717 000.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард держали свой роман в секрете вплоть до тайной свадьбы в феврале прошлого года. Они провели тихую церемонию в Нью-Йорке, пригласив только близких друзей и семью. Позже модель рассказала о важных новостях через Instagram, написав: "Итак, у меня есть для вас сюрприз. Я вышла замуж".

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