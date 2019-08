Ратаковски снялась для глянца с небритыми подмышками: модель ждала эффекта "вау", но не тут-то было

Американская модель и звезда Instagram Эмили Ратаковски снялась в необычной фотосессии для журнала Harper’s Bazaar, которой выступила в защиту женского права на самовыражение и осудила гендерные стереотипы.

На фото глянца как бы та же эффектная Ратаковски, правда, на этот раз с небритыми подмышками. Очевидно, модель ждала другой реакции, но по факту получился перформанс, который не оценили ни ее поклонники в США, ни фолловеры из разных уголков мира.

“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.