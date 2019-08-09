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Ратаковски снялась для глянца с небритыми подмышками: модель ждала эффекта "вау", но не тут-то было

Как подчеркнула модель, отказываясь от бритья, она чувствует себя сексуальнее

пятница, 9 августа 2019, 11:47
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Американская модель и звезда Instagram Эмили Ратаковски снялась в необычной фотосессии для журнала Harper’s Bazaar, которой выступила в защиту женского права на самовыражение и осудила гендерные стереотипы.

На фото глянца как бы та же эффектная Ратаковски, правда, на этот раз с небритыми подмышками. Очевидно, модель ждала другой реакции, но по факту получился перформанс, который не оценили ни ее поклонники в США, ни фолловеры из разных уголков мира.

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“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.

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"Дайте женщинам возможность быть такими, какими они хотят, и такими многогранными, какими они могут быть". Я написал эссе для Harper’s Bazaar о важности права женщин выбирать (как она одевается, что она постила, захотела она бриться или нет), независимо от того, какое влияние окажет ее образ. Делайте свое дело, дамы, что бы это ни было", - написала модель под снимком в своем Instagram.

В тексте для глянца Ратаковски рассказала, что обычно пользуется бритву, но иногда может и оставить волосы на теле. Как подчеркнула модель, отказываясь от бритья, она чувствует себя сексуальнее. А залог здорового феминизма кроется в возможности выбора, независимо от того, избавляется женщина от волос или нет.

"Для меня волосы на теле - еще одна возможность для женщины использовать свое право на выбор. Выбор, основанный на том, как они хотят себя чувствовать и с чем ассоциируют наличие или отсутствие волос на теле", - пояснила она.

Не удивительно, что снимок стал одним самых обсуждаемых в профиле модели. Менее чем за сутки он собрал более 1,5 млн. лайков и свыше 60 тыс. комментариев. Примечательно, что фото перекочевало и на страницы филиалов Harper’s Bazaar в разных странах. Вот только реакция аудитории практически всюду оказалась не настолько радужной, как этого могла ждать соратница феминисток.

"Простите меня, правда, но это даже выглядит отвратительно", "Быть феминисткой - не значит забывать о гигиене. Или я не права?", "Ну вот зачем?", "А к чему демонстрации? Вы же сами говорите, что это дело каждого. Так пусть это и будет дело каждого, а не на весь мир", - стали дискутировать фолловеры модели.

В комментариях даже стали предполагать, что волосы под рукой модели фейковые.

"Откуда столько волос?", "Не знаю, выглядят они как парик. Не верю", "Боже мой, да кому какое дело. Хотя эта шевелюра, конечно, полная жесть", - продолжили под снимком.

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