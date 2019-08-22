Квентин Тарантино впервые станет отцом: главное

56-летний Квентин Тарантино, режиссер нашумевшей картины "Однажды в Голливуде", и его супруга Даниэлла впервые станут родителями.

"Даниэлла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ожидают ребенка", - делится официальным заявлением People. Других подробностей о грядущем пополнении в семье режиссера на данный момент нет.

Брак с Даниэллой, моделью и певицей, дочерью израильского музыканта и композитора Цвика Пика, является для режиссера первым. Ранее на все расспросы о личной жизни Тарантино отвечал, что попросту не находит для нее времени в своем рабочем графике.

Пара познакомилась в Израиле в 2009 году, тогда Тарантино презентовал там свою картину "Бесславные ублюдки". Они начали встречаться, однако вскоре расстались. В одном из интервью режиссер отметил, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать этим ради карьеры. В 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова, а 28 ноября прошлого года стали мужем и женой.

Ранее бывший баскетболист и друг покойного Брюса Ли Карим Абдул-Джаббар раскритиковал Квентина Тарантино за расизм и небрежность в фильме "Однажды в Голливуде".

Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей, но определенная концепция уже нарисовалась.

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