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Ким Кардашьян попала на обложку арабского Vogue и дала интервью своему мужу

Это первая обложка Vogue Arabia на счету у телезвезды

вторник, 27 августа 2019, 17:50
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Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которая показала, как она выглядела в бурные 90-е, стала героиней сентябрьского номера арабского Vogue.

Телезвезда украсила обложку глянца и снялась в стильной фотосессии. Соответствующие снимки появились на странице Ким в Instagram.

Съемки проходили в пустыне в Лос-Анджелесе. На снимках Кардашьян позирует возле камней и колонн. На обложке издания Ким предстала в черном платье с атласным топом-корсетом со вставкой телесного цвета и в длинных черных перчатках. Образ телезвезды дополнен длинной косой. Отметим, что это первая обложка Vogue Arabia на счету у Ким Кардашьян.

Специально для выпуска телезвезда дала интервью, но не рядовому журналисту, а своему мужу, рэперу и дизайнеру Канье Уэсту. В беседе с супругом Ким рассказала о семье, славе и об ответственности.

"Я согласна, что слава вызывает зависимость, и мне потребовалось много времени, чтобы понять, что в погоне за ней можно потеряться. Раньше я была одержима славой, одержима как сумасшедшая, но сейчас я сконцентрирована на другом", - призналась Кардашьян.

  • Фолловеры американской супермодели Ким Кардашьян высмеяли ее новое фото в Instagram из-за неудачного фотошопа. Знаменитость, за которой уже не впервые замечают любовь к редактору снимков, даже не заметила, как у нее появился лишний палец на ноге.
  • Главная актриса телесериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун украсила страницы именитого глянца Vanity Fair.

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