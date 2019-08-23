Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" показала эффектный фотосет для итальянского глянца

Главная актриса телесериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун украсили страницы именитого глянца Vanity Fair. Эффектные фотографии 15-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, где сегодня за ее жизнью уже следят 28 млн фолловеров.

"С итальянским Vanity Fair было очень круто. Спасибо. Мне нравится все", - поделилась впечатлениями под одним из постов 15-летняя актриса. Номер с кадрами фотосессии поступит в продажу уже в сентябре.

Свежие фото Милли Бобби Браун собрали в соцсети миллионы лайков. В комментариях фолловеры актрисы отмечают ее привлекательную внешность и изысканность не по возрасту.

"Милли, ты невероятная красотка", "Черт, эта девочка еще всем покажет", "Потрясающая актриса и модель", "Восхищаюсь тобой, малышка", - пишут в комментариях под снимками.

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