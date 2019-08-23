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Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" показала эффектный фотосет для итальянского глянца

15-летняя актриса украсит страницы первого осеннего выпуска

пятница, 23 августа 2019, 16:45
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Главная актриса телесериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун украсили страницы именитого глянца Vanity Fair. Эффектные фотографии 15-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, где сегодня за ее жизнью уже следят 28 млн фолловеров.

"С итальянским Vanity Fair было очень круто. Спасибо. Мне нравится все", - поделилась впечатлениями под одним из постов 15-летняя актриса. Номер с кадрами фотосессии поступит в продажу уже в сентябре.

Свежие фото Милли Бобби Браун собрали в соцсети миллионы лайков. В комментариях фолловеры актрисы отмечают ее привлекательную внешность и изысканность не по возрасту.

"Милли, ты невероятная красотка", "Черт, эта девочка еще всем покажет", "Потрясающая актриса и модель", "Восхищаюсь тобой, малышка", - пишут в комментариях под снимками.

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