Меган Маркл показала коллекцию одежды для малоимущих женщин

Меган Маркл поделилась тизером капсульной коллекции,созданной для женской благотворительной организации Smart Works. В Instagram-сторис герцогини Сассекской мелькнула белая рубашка на пуговицах, строгое черное платье, бордовый сарафан и большие сумки.

В конце июля Меган Маркл объединилась с женской благотворительной организацией Smart Works, базирующейся в Великобритании. Она предоставляет офисную одежду и проводит тренинги для обездоленных женщин. За каждую вещь, проданную в Marks & Spencer, John Lewis или Jigsaw, вторую отдают на благотворительность.

Капсульная коллекция разрабатывается при содействии подруги Меган Маркл, дизайнера Миши Наноо. Представитель Наноо сообщил изданию The Hollywood Reporter, что она будет выпущена в сентябре.

В Instagram-аккаунте @SussexRoyal Маркл поделилась видео "из-за кулис".

"Взгляните на новую фотосессию капсульной коллекции @SmartworksCharity в преддверии осеннего запуска. Инициатива в поддержку коллектива Smart Works, который даст женщинам, выходящим на работу, необходимую одежду и предметы первой необходимости", - говорится в подписи к видео.

На фотосессии для коллекции Меган Маркл одета в голубую оверсайз-рубашку от Frank & Eileen, темные джинсы-скинни и бежевые туфли. Герцогиня приветствовала каждую модель теплыми объятиями, помогла завязать пояс на платье и просматривала снимки на экране компьютера, на котором видна белоснежная рубашка с длинными рукавами.

Также на видео мелькают сумки на ремне в верблюжьем и черном цветах, маленькое черное платье с V-образным вырезом и бордовый джемпер поверх черного вязаного топа с длинными рукавами.

Меган Маркл выступила приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue Великобритания. В нем она рассказала, почему решила помочь организации Smart Works.

"Причина, по которой меня привлекла Smart Works, заключается в том, что она переосмыслила идею благотворительности как сообщества. Это сеть женщин, поддерживающих и расширяющих возможности других женщин в их профессиональной деятельности. Это энтузиазм волонтеров, искренность персонала и, прежде всего, застенчивые и красивые улыбки клиенток, когда они видят себя в зеркале", - объяснила Маркл.

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