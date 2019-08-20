Принц Гарри и Меган Маркл угодили в скандал из-за частного самолета: пару обвинили в лицемерии

Принц Гарри и Меган Маркл стали мишенью для СМИ из-за использования частного самолета, чтобы добраться до Ниццы и отдохнуть с трехмесячным сыном Арчи. Критики обвинили пару в лицемерии, поскольку самолеты производят слишком много выбросов углекислого газа, а это противоречит их позиции по защите окружающей среды, пишет издание People.

Тем не менее Гарри и Меган быстро обзавелись влиятельными защитниками. Одной из них стала американская телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес, обладательница 11 премий “Эмми” и ведущая двух церемоний вручения премии “Оскар”. В Твиттере Дедженерес заявила, что пара не заслуживает критики, а также отметила, что после совместной встречи с женой Дедженерес Портией де Росси она была поражена, насколько простыми оказались Гарри и Меган.

“Мы с Портией встретились с принцем Гарри и Меган в Англии, чтобы поговорить об их работе по сохранению дикой природы, - написала Дедженерес. - Они были самыми простыми, сострадательными людьми. Представьте, что вас атакуют за все, что вы делаете, когда все, чего вы хотите, - сделать мир лучше”.

Помимо Дедженерес свой голос в поддержку Меган и Гарри отдал Элтон Джон. Знаменитый музыкант ответил на критику в Твиттере, сообщив, что герцог и герцогиня Сассексские остановились в его доме в Ницце, и что именно он предоставил им углерод-нейтральный самолет.

“Я глубоко огорчен искаженным и злонамеренным освещением в прессе частного пребывания герцога и герцогини Сассексских в моем доме в Ницце, - написал он. - Мать принца Гарри, Диана, была одной из моих самых дорогих подруг. Я чувствую глубокую обязанность защищать Гарри и его семью от ненужного вторжения прессы, которое привело к безвременной смерти Дианы”.

72-летний музыкант написал, что вместе с мужем Дэвидом Фернишем он пригласил молодую семью провести отпуск в безопасности и спокойствии их дома.

“Чтобы обеспечить высокий уровень столь необходимой защиты, мы предоставили им частный самолет, - заявил Элтон Джон. - Чтобы поддержать приверженность принца Гарри делу по защите окружающей среды, мы позаботились, чтобы их перелет был нейтральным с точки зрения выбросов углерода, и внесли соответствующий вклад в организацию Carbon Footprint. Я очень уважаю и приветствую приверженность Гарри и Меган благотворительности, и я призываю прессу прекратить беспощадные и неправдоподобные нападки, которые яростно совершаются почти каждый день”.

Поездка принца Гарри и Меган Маркл на Французскую Ривьеру состоялась всего через два дня после их возвращения с Ибицы, где они отдыхали с 4 августа, когда Меган отпраздновала свой 38-й день рождения.

Ниццей путешествия герцога и герцогини не завершатся. Ожидается, что они используют часть своего летнего отпуска, чтобы отправиться в замок Балморал и провести время с королевой Елизаветой и другими членами королевской семьи. Также в следующем месяце они отправятся в дальний рейс в Африку для первого официального зарубежного визита Арчи.

До того, как стать супругой принца Гарри, Меган была звездой сериала "Форс-мажоры". В заключительном сезоне шоу о ней вспомнили очень необычным и забавным образом.

Радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критики после того, как на личной странице в Twitter пошутил о сыне принца Гарри и Меган Маркл.

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