RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Принц Гарри и Меган Маркл угодили в скандал из-за частного самолета: пару обвинили в лицемерии

На защиту герцога и герцогини Сассекских встали мировые знаменитости

вторник, 20 августа 2019, 11:47
читати статтю українською

Принц Гарри и Меган Маркл стали мишенью для СМИ из-за использования частного самолета, чтобы добраться до Ниццы и отдохнуть с трехмесячным сыном Арчи. Критики обвинили пару в лицемерии, поскольку самолеты производят слишком много выбросов углекислого газа, а это противоречит их позиции по защите окружающей среды, пишет издание People.

Тем не менее Гарри и Меган быстро обзавелись влиятельными защитниками. Одной из них стала американская телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес, обладательница 11 премий “Эмми” и ведущая двух церемоний вручения премии “Оскар”. В Твиттере Дедженерес заявила, что пара не заслуживает критики, а также отметила, что после совместной встречи с женой Дедженерес Портией де Росси она была поражена, насколько простыми оказались Гарри и Меган.

“Мы с Портией встретились с принцем Гарри и Меган в Англии, чтобы поговорить об их работе по сохранению дикой природы, - написала Дедженерес. - Они были самыми простыми, сострадательными людьми. Представьте, что вас атакуют за все, что вы делаете, когда все, чего вы хотите, - сделать мир лучше”.

Помимо Дедженерес свой голос в поддержку Меган и Гарри отдал Элтон Джон. Знаменитый музыкант ответил на критику в Твиттере, сообщив, что герцог и герцогиня Сассексские остановились в его доме в Ницце, и что именно он предоставил им углерод-нейтральный самолет.

“Я глубоко огорчен искаженным и злонамеренным освещением в прессе частного пребывания герцога и герцогини Сассексских в моем доме в Ницце, - написал он. - Мать принца Гарри, Диана, была одной из моих самых дорогих подруг. Я чувствую глубокую обязанность защищать Гарри и его семью от ненужного вторжения прессы, которое привело к безвременной смерти Дианы”.

72-летний музыкант написал, что вместе с мужем Дэвидом Фернишем он пригласил молодую семью провести отпуск в безопасности и спокойствии их дома.

“Чтобы обеспечить высокий уровень столь необходимой защиты, мы предоставили им частный самолет, - заявил Элтон Джон. - Чтобы поддержать приверженность принца Гарри делу по защите окружающей среды, мы позаботились, чтобы их перелет был нейтральным с точки зрения выбросов углерода, и внесли соответствующий вклад в организацию Carbon Footprint. Я очень уважаю и приветствую приверженность Гарри и Меган благотворительности, и я призываю прессу прекратить беспощадные и неправдоподобные нападки, которые яростно совершаются почти каждый день”.

Поездка принца Гарри и Меган Маркл на Французскую Ривьеру состоялась всего через два дня после их возвращения с Ибицы, где они отдыхали с 4 августа, когда Меган отпраздновала свой 38-й день рождения.

Ниццей путешествия герцога и герцогини не завершатся. Ожидается, что они используют часть своего летнего отпуска, чтобы отправиться в замок Балморал и провести время с королевой Елизаветой и другими членами королевской семьи. Также в следующем месяце они отправятся в дальний рейс в Африку для первого официального зарубежного визита Арчи.

  • До того, как стать супругой принца Гарри, Меган была звездой сериала "Форс-мажоры". В заключительном сезоне шоу о ней вспомнили очень необычным и забавным образом.
  • Радиоведущий британской службы новостей BBC Дэнни Бейкер оказался под шквалом критики после того, как на личной странице в Twitter пошутил о сыне принца Гарри и Меган Маркл.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн пожаловался на травлю накануне суда

Дело Харви Вайнштейна - суд могут перенести из-за давления СМИ, активистов и знаменитостей

Миллионы людей бойкотируют новый фильм Disney: подробности скандала

Протестующие в Гонконге призвали бойкотировать фильм Мулан 2020 из-за антидемократических высказываний актрисы Лю Ифэй

Российская знаменитость решила хайпануть на теме харассмента: "насильник" вас удивит

Телеведущая из России обвинила пьяную Кэти Перри в харассменте

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: