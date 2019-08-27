Новая волна 2019: кто из украинских звезд выступил на конкурсе в России

В Сочи (Россия) стартовал международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2019", где Украину представляют участницы скандального дуэта ANNA MARIA.

В первый день фестиваля российскую публику развлекала украинская певица Светлана Лобода. Певица исполнила свой хит "Пуля-дура" и новую композицию Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

На конкурсе также засветились и другие украинские звезды - Ани Лорак и Таисия Повалий. Ани Лорак появилась на сцене в облегающем черном платье с экстремальным декольте и с песней "Разве ты любил".

Таисия Повалий несмотря на скандал с концертом в Киеве снова отправилась в РФ, где презентовала песню "Я буду твоя".

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в латвийском городе Юрмала. Но в 2015 году фестиваль переехал в Сочи. В этом году мероприятие проходит с 24 по 29 августа.

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула прокомментировал участие скандального дуэта ANNA MARIA на конкурсе "Новая волна-2019" в Сочи (Россия).

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