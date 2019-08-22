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Сергей Притула резко высказался об участии дуэта ANNA MARIA на конкурсе в РФ

Шоумен отреагировал на поездку певиц на "Новую волну"

четверг, 22 августа 2019, 13:14
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Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула прокомментировал участие скандального дуэта ANNA MARIA на конкурсе "Новая волна-2019" в Сочи (Россия).

Притула написал на своей странице в Facebook гневный пост, в котором вспомнил слова сестер на Нацотборе на Евровидение-2019. "Если бы встал вопрос – выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей", – сказали мне в феврале этого года участницы группы "Анна-Мария", которые собрались "достойно представить Украину на конкурсе "Новая волна" в России", - написал шоумен.

Притула отметил, что девушки "наконец определились со своими приоритетами" и призвал "порадоваться" за певиц.

На примере международного слета свингеров шоумен объяснил, что принимая участие на "Новой волне" певицы представят не страну, а только себя, ведь официально их никто не выбирал.

"Я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне политики, да-да-да", - возмутился Притула.

Напомним, что в феврале во время отборочного тура на Евровидение участницы дуэта ANNA MARIA оказались в центре скандала. Девушки не смогли ответить на вопрос о том, чей Крым.

Мама девушек, Лариса Опанасюк, в настоящее время проживает в Симферополе, является заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата "Совмина". В 2014 году была награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в латвийском городе Юрмала. Но в 2015 году фестиваль переехал в Сочи. В этом году мероприятие пройдет с 24 по 29 августа.

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