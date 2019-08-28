Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: он снова прятал лицо

Украинская певица Ани Лорак перестала скрывать своего возлюбленного. Артистка приехала на "Новую волну" в Сочи (РФ) не одна, а в компании бойфренда, 26-летнего саундпродюсера Егора Глеба.

Соответствующее видео появилось на одной из фан-страничек Ани Лорак в Instagram. На кадрах ролика видно, как Каролина выходит из здания первой, а за ней наклонив голову вниз следует Егор.

Поклонники заметили, что молодой человек постоянно прячет свое лицо под кепкой, о чем поспешили написать в комментариях под видео.

"Что ж этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего", "Почему он прячет лицо и глаза?", "Кроме того что он прячет лицо, все время пялится в телефон, никогда не меняет стиль одежды", - пишут комментаторы.

Как пишет "Собеседник", на фестивале Егор Глеб не отходил от Ани Лорак ни на шаг, а оставлял певицу одну лишь для общения с прессой. На афтепати после выступления они тоже появились вдвоем. Как оказалось, Егора Глеба принял и давний друг Лорак, российский певец Филипп Киркоров. Весь вечер они о чем-то оживленно разговаривали, что очень радовало певицу.

Ранее Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным и нынешним бойфрендом Ани Лорак, музыкантом Егором Глебом.

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь. Мужчина показал избранницу в своем Instagram и назвал ее имя.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.