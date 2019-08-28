Известный композитор разбился в авиакатастрофе: вместе с ним погибли его жена и маленькая дочь

Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе. Легкомоторный самолет Pipe, которым управлял сам музыкант, потерпел крушение в Швейцарских Альпах.

Как пишет The Sun, на борту судна также находилась жена композитора, саксофонистка Ханна и их маленькая дочь. Они также не выжили. Что стало причиной авиакатастрофы пока неизвестно.

Как показало расследование, сперва семья вылетела из Лондона и остановилась во французском городе Труа, после чего супруги отправились в Швейцарию. Оттуда они планировали полететь в Италию, но их планы прервал трагический случай. Спустя некоторое время после взлета, самолет загорелся в перевале Симплон, расположенном на территории Швейцарии.

Джонатану Голдштейну было 50 лет. Он являлся основателем музыкальной группы Goldstein, а также выступал композитором. Он писал музыку ко многим фильмам, в частности к картине Мартина Скорсезе "Мыс страха".

Его 36-летняя супруга Ханна Гольдштейн играла в составе оркестра BBC и Лондонского симфонического оркестра, а также успешно выступала соло.

Влюбленные поженилась три года назад. Супруги воспитывали маленькую дочь и работали на совместным альбомом.

Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, рассказал о первых успехах реабилитации.

Ранее в авиакатастрофе погиб бразильский певец и композитор Габриэль Диниз. На момент смерти музыканту было всего 28 лет.

Самые важные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.