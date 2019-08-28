RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Известный композитор разбился в авиакатастрофе: вместе с ним погибли его жена и маленькая дочь

Самолетом управлял сам музыкант

среда, 28 августа 2019, 13:43
читати статтю українською

Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе. Легкомоторный самолет Pipe, которым управлял сам музыкант, потерпел крушение в Швейцарских Альпах.

Как пишет The Sun, на борту судна также находилась жена композитора, саксофонистка Ханна и их маленькая дочь. Они также не выжили. Что стало причиной авиакатастрофы пока неизвестно.

Как показало расследование, сперва семья вылетела из Лондона и остановилась во французском городе Труа, после чего супруги отправились в Швейцарию. Оттуда они планировали полететь в Италию, но их планы прервал трагический случай. Спустя некоторое время после взлета, самолет загорелся в перевале Симплон, расположенном на территории Швейцарии.

Джонатану Голдштейну было 50 лет. Он являлся основателем музыкальной группы Goldstein, а также выступал композитором. Он писал музыку ко многим фильмам, в частности к картине Мартина Скорсезе "Мыс страха".

Его 36-летняя супруга Ханна Гольдштейн играла в составе оркестра BBC и Лондонского симфонического оркестра, а также успешно выступала соло.

Влюбленные поженилась три года назад. Супруги воспитывали маленькую дочь и работали на совместным альбомом.

  • Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в ДТП, унесшем жизнь Марины Поплавской, рассказал о первых успехах реабилитации.
  • Ранее в авиакатастрофе погиб бразильский певец и композитор Габриэль Диниз. На момент смерти музыканту было всего 28 лет.

Самые важные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: он снова прятал лицо

Ани Лорак приехала на "Новую волну 2019" в Сочи с бойфрендом Егором Глебом.

Кубок Дмитрия Комарова: Влад Яма устроил опрос о худших участниках "Танців з зірками" и разгневал сеть

Судья "Танців з зірками" Влад Яма устроил в сети опрос о самых слабых участниках первого эфира шоу.

Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет и показал фото новорожденного ребенка

79-летний Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом - у актера родилась еще одна дочь.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: