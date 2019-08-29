6 тайн Майкла Джексона, которые раскрылись после его смерти

29 августа исполняется 61 год со дня рождения Майкла Джексона. "Короля поп-музыки" низвергли после громкого обвинения в растлении детей, прозвучавшего в 2019 году в документальном фильме "Покидая Неверленд". Но кроме странных взаимоотношений с юными фанатами, в жизни Джексона было много загадок и противоречий. Некоторые из них ставят под сомнения и по сей день.

В детстве Майкл Джексон подвергся химической кастрации

В 2018 году бывший врач Майкла Джексона Конрад Маррей, обвиненный в непредумышленном убийстве певца 25 июня 2009 года, выпустил книгу "Это оно", в которой раскрыл несколько скандальных сведений о жизни поп-певца. Маррей пишет, что в возрасте 12 лет Джексон пережил "нечто худшее, чем сексуальное насилие": отец музыканта, Джо Джексон, был одержим сохранением высокого голоса сына, и подвергал его насильственной гормональной терапии.

"Джексон говорил неясно, казалось, ему было трудно описать, что именно с ним произошло. Но то, что сказал Майкл, оставило у меня впечатление, будто ему делали уколы гормонов, задерживающих половое созревание", - говорится в книге.

У Майкла Джексона были огромные долги

В 2013 году стало известно, что Майкл Джексон ежегодно выплачивал 30 миллионов долларов в виде процентов от колоссального долга в 500 миллионов долларов. Издание Daily Mail со ссылкой на судебного бухгалтера Уильяма Акермана сообщает, что в течение 20 лет Джексон тратил на 15-20 миллионов долларов в год больше, чем зарабатывал.

Согласно записям, музыкант тратил большую часть своих денег на пожертвования, подарки, путешествия и ювелирные изделия.

Ранчо Джексона Неверленд также требовало огромных расходов, поскольку певец хотел, чтобы обслуживающий персонал заботился о зоопарке и поезде, который ездил через его владения площадью 10,8 км кв.

Лицо Майкла Джексона было покрыто татуировками

Майкл Джексон умер после инъекции пропофола - снотворного средства, которое ввел ему личный врач Конрад Маррей. В ходе расследования смерти, проведенного коронерами, выяснилось, что Джексон злоупотрелял психоактивными веществами, пристрастия к лекарствам и страдал от нарушений сна. Также в отчете о вскрытии отмечено, что губы Джексона были покрыты розовой татуировкой, а брови - темной. Передняя часть его скальпа также была татуирована черным, очевидно, чтобы смешать линию волос с париками, которые он носил.

Майкл Джексон страдал от опасного генетического заболевания

В 2008 году бывший журналист Rolling Stone Ян Гальперин выпустил книгу, в которой заявил, что Майкл Джексон страдал от дефицита альфа-1 антитрипсина - белка, который защищает легкие.

"У него годами был дефицит альфа-1-антитрипсина, но ситуация ухудшилась. Ему нужна пересадка легкого, но он слишком слаб, чтобы ее выдержать. В течение многих лет Майкл работал с врачами, чтобы убедиться, что болезнь не прогрессирует. Он принимает лекарства, которые его стабилизируют", - говорится в книге.

Впрочем, официальные представители Джексона эти сведения опровергли. "У мистера Джексона хорошее здоровье, и он завершает переговоры с крупной развлекательной компанией и телевизионной сетью как о мировом туре, так и о серии специальных мероприятий и выступлений", - заявляли они в декабре 2008 года, за полгода до его смерти.

Майкл Джексон злоупотреблял лекарствами

О том, что Майкл Джексон злоупотреблял наркотическими веществами, неоднократно говорили его врачи и окружение. Из-за этой зависимости некоторые дни музыканта прошли в буквально в бессознательном состоянии. Кроме того, Джексон принимал множество лекарств - от витаминов до снимающих беспокойство Валиума и Ксанакса.

Сообщается, что певец тратил на таблетки огромные суммы денег, и однажды потратил 41 тысячу евро на крем, который должен был вылечить его витилиго.

Брайан Оксман, адвокат Джексона, заявил, что Майкл Джексон также злоупотреблял опиоидными наркотическими анальгетиками.

Майкл Джексон надеялся прожить до 150 лет

Издание Telegraph пишет, что Джексон использовал кислородную камеру для улучшения своего здоровья. Впервые он попробовал процедуру в 1984 году, когда его обожгли во время съемок в рекламе Pepsi. Тогда певец приобрел аппарат Sechrist 2500B, который, согласно рекламе, позволяет пациентам вдыхать 100% кислорода по сравнению с 21% нормальной концентрации (100% кислород быстро восстанавливает поврежденные ткани).

Аппарат стоимостью 900 000 евро Джексон пожертвовал больнице Бротмана в Калифорнии, но снова приобрел его в 1994 году. Так он надеялся стать долгожителем.

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