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Секс для галочки: горничная рассказала об отношениях Майкла Джексона с дочерью Элвиса Пресли

Женщина считает, что Джексон использовал бывшую жену для прикрытия

среда, 7 августа 2019, 16:20
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Бывшая горничная Майкла Джексона выдвинула сенсационные претензии к своему работодателю, предположив, что его сексуальные отношения с женой Лизой Марией Пресли были имитацией “для галочки”.

В интервью The Sun Адриан МакМанус выразила сомнение, что у Майкла и Лизы, которые были женаты с 1994 по 1996 год, был секс. Женщина утверждает, что Майкл “играл с ней в игры”, разбивал бокалы и разбрасывал по комнате нижнее белье, чтобы создать впечатление, будто ночью произошло “что-то сумасшедшее”.

“Когда они начали встречаться, я вошла в его спальню и почувствовала, что одеяло пахнет женскими духами. Это было необычно. Я начала убирать, и увидела сексуальный кружевной бюстгальтер, оставленный под кроватью, - вспоминает Адриан. - Все это выглядело построенным, потому что раньше такого никогда не случалось. Конечно, он разбрасывал брюки, рубашки и трусы, но среди них никогда не было ничего женского”.

Женщина знала, что Майкл и Лиза встречаются, но уверена, что работодатель пытался заставить ее поверить в их сексуальную близость.

“У меня всегда были сомнения. Насколько я помню, она никогда не оставалась на ночь в его спальне, - говорит МакМанус. - Я никогда не видела их в постели обнимающимися”.

Бывшая горничная Джексона утверждает, что Лиза Мария всегда останавливалась в “Розовой комнате” в передней части особняка, в то время как личная спальня Майкла находилась в его торце.

В интервью Адриан заявила, что когда Лиза Мария уходила, внимание Джексона занимали его “дети-компаньоны”.

“Через пару часов после ее ухода прибывали его дети-компаньоны, и он полностью сосредотачивался на них”, - сказала она.

Сама дочь Элвиса Пресли в распаде брака с Майклом Джексоном винила наркотики: “В нашем браке был переломный момент, когда он должен был принять решение: наркотики, или я? И он оттолкнул меня. Это единственная вещь, связывавшая Майкла и моего отца - возможность создавать вокруг себя ту реальность, которую они хотели видеть”.

В начале августа стало известно, что Лиза Мария Пресли напишет историю, в которой расскажет все об отношениях с Майклом Джексоном. Издание Metro сообщает, что она подписала контракт с издательством Gallery Books на сумму 4 миллиона долларов, пообещав раскрыть “шокирующие подробности” их брака. Певица и актриса также напишет книгу о жизни с ее покойным отцом, Элвисом Пресли.

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