Дональда Трампа попросили защитить репутацию Майкла Джексона и найти его завещание

Бывший агент Майкла Джексона Рэймон Бэйн объявила о создании нового фонда для защиты наследия поп-звезды и сборе средств, чтобы почтить память покойного артиста. Бэйн призналась, что больше не может сидеть сложа руки, поскольку репутация Джексона запятнана документальным фильмом "Покидая Неверленд".

"Не думаю, что кто-то из нас стал большей жертвой, чем Майкл Джексон, - цитирует Бэйн издание New York Post. - Майкл - не боксерская груша, и он заслуживает лучшего".

На пресс-конференции в знаменитом отеле Willard Intercontinental, расположенном в нескольких шагах от Белого дома, Бэйн также обратилась за помощью к неожиданному союзнику - президенту Трампу.

"Майкл Джексон и Дональд Трамп были очень близки, - сказала Бэйн. - Майкл считал его очень близким другом. И он много раз говорил мне, что мистер Трамп был одним из немногих, кто никогда не отворачивался от него и помогал во время суда".

Она сказала, что завещание, которое Джексон написал в 2006 году, исчезло, и Трамп мог бы выполнить последнюю волю певца, если бы способствовал его поискам. Кроме того, Бэйн попросила президента США настоять на уважительном отношении к смерти Майкла Джексона.

Бэйн также заявила, что не верит документальному фильму "Покидая Неверленд", где двое мужчин рассказывают о том, что Джексон насиловал их, когда они были детьми.

"Он неспособен был причинить вред ребенку", - сказала она.

Бэйн ожидает, что семья Джексона объединится с ее новым фондом, и что звезды, которые поддерживали певца в прошлом - Канье Уэст, will.i.am, Fergie и Akon - будут участвовать в памятном мероприятии по случаю 10-й годовщины его смерти.

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