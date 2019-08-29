Лидер Rammstein показал непривычно трогательное фото: на нем - его пожилая мама

Известный своей брутальностью и скандальным имиджем лидер Rammstein Тилль Линдеманн впечатлил поклонников непривычно нежным фото, которое опубликовал в Instagram. На нем он запечатлен с пожилой матерью на фоне яркого заката.

Как отметили некоторые фолловеры Линдеманна, на этой неделе это самая красивая фотография в их ленте. А уж тем более в профиле музыканта, где иногда встречаются весьма резкие публикации.

Фото с мамой лидер немецких индастриал-металлистов опубликовал без каких-либо комментариев. Всего за несколько часов снимок собрал более 90 тыс. лайков. "Такая трогательная фотография с мамой. Спасибо, что поделился", "Очень красиво и очень трогательно", "Вот о ком песня Mutter. Отличное фото", "Это самая красивая вещь в моей ленте, правда", - стали писать в комментариях под снимком.

Бригитта Хильдегард родила Тилля Линдеманна в 1963 году. Насколько известно, в свое время она была журналисткой, в 90-х работала на радио. Кроме этого женщина увлекалась рисованием.

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