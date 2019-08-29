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Наслаждение для глаз: фото Дорофеевой в белье впечатлило фанатов певицы

Певица показала пикантный кадр

четверг, 29 августа 2019, 12:25
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Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети соблазнительным снимком, вызвав восторг у своих поклонников.

Певица обнародовала в своем Instagram фото, на котором позирует в черном белье, поверх которого накинула прозрачную блузу телесного цвета. Распущенные волосы, приоткрытый рот, пикантный наряд - снимок получился довольно сексуальным. В кадр также попала одна из интимных татуировок Нади.

Всего за пару часов фотография набрала около 100 тысяч лайков и множество восторженных комментариях. Фанаты восхищаются телом певицы, называя ее "богиней красоты".

"Красотка", "Богиня красоты", "Как можно быть такой нереальной?", "Наслаждение для глаз", "Фигура супер", "Шикарная", "Фигура нереальная", "Модель", "Ты очень красивая", "Очень красивый кадр", - восхищаются поклонники Дорофеевой.

  • Ранее Надя Дорофеева опубликовала снимки, сделанные во время прогулки на роскошной яхте. В кадре 29-летняя знаменитость позирует в эффектном красном купальнике с открытой спиной, демонстрируя свои подтянутые ягодицы.
  • Также читайте на The Lime фотоподборку причесок украинских знаменитостей, в том числе Нади Дорофеевой.

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