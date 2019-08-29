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Режиссер "Бэтмена" и "Карточного домика" похвастался, что имел 20 тысяч половых партнеров

79-летний Джоэл Шумахер не стесняется вспоминать о бурной молодости

четверг, 29 августа 2019, 13:42
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79-летний американский режиссер Джоэл Шумахер, снявший "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Призрак оперы" и несколько эпизодов сериала "Карточный домик", дал большое интервью журналу Vulture. В нем он рассказал о самых скандальных эпизодах своего прошлого, включая употребление наркотиков и распущенность.

На вопрос о том, знает ли он количество своих половых партнеров, Шумахер ответил: "Их было тысячи, но это не что-то необычное".

"Вы имеете в виду две или три тысячи?" - уточнил журналист, на что режиссер ответил: "Десять или двадцать".

Шумахер - открытый гей, и рассказывает о своей бурной молодости без лишней скромности.

"Сейчас многие геи женятся, усыновляют или рожают детей, - говорит режиссер. - Такого не было, когда я был молодым. Если бы вы зашли в гей-бар, в котором было 200 человек, и сказали: "Хорошо, кто хочет иметь маленький домик с белым забором, собаку, и ребенка, поднимите руки", вместо "Кто хочет, чтобы его уложили в постель сегодня вечером?" Идея семейной жизни и воспитания детей не была в то время популярной концепцией".

Также Шумахер рассказал, что начал пить с 9 лет, курить с 10, и на всю жизнь сохранил высокую терпимость к алкоголю и наркотикам.

"Но я никогда не делал этого, когда был на работе. Если бы я потерял работу из-за нехватки таланта, это было бы справедливо. Но я не хотел терять ее, потому что пил или принимал наркотики", - отметил он.

Последним крупным голливудским релизом Шумахера был фильм 2011 года "Что скрывает ложь" с Николасом Кейджем и Николь Кидман. В 2013 году режиссер снял два эпизода для "Карточного домика", а в 2015 году занялся театральными постановками и продюсерской деятельностью.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Бэтмен

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