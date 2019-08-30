В сети всплыл откровенный разговор Марлона Брандо с Майклом Джексоном: запись хранили в тайне почти 30 лет

В начале 90-х актер Марлон Брандо, звезда картины "Крестный отец", гостил на ранчо "Неверленд" певца Майкла Джексона. В то время его старший сын Мико Кастендо Брандо работал на поп-короля, вокруг которого уже кипели страсти в связи с предъявленными обвинениями в сексуальном насилии и педофилии.

Тогда же между актером и певцом произошел откровенный разговор, из которого Брандо сделал вывод, что некая доля правды в обвинениях все же есть, пишет The New York Post. Суть беседы он изложил лишь в 1994-м в интервью с прокуратурой.

"Я спросил его, девственник ли он, и он просто как бы засмеялся, похихикал", - отметил Брандо под запись. По словам актера, Джексону было неловко говорить о его сексуальной жизни открыто, он избегал прямых выражений.

"Мы говорили о человеческих эмоциях и о том, откуда все это идет. Я мог замечал по его поведению... он говорит очень странно как для человека, который старше моего старшего сына, ему было 35 лет. И он не хотел, чтобы я ругался (подразумевается бранное слово fu*k - Ред).

Тогда же Брандо решил продолжить и спросил певца, какого он мнения о выдвинутых обвинениях. В ответ на это Джексон расплакался и сказал, что ненавидит своего отца.

"Я сказал: "Ну а кто твои друзья?" Он сказал: "Я не знаю никого своего возраста. Мне не нравятся люди моего возраста". Я спросил: "Почему нет?" На это он ответил: "Я не знаю, я не знаю". Он плакал так сильно, что… я пытался успокоить его. Я пытался помочь ему, чем мог", - продолжил Брандо.

"Ввиду такого поведения, думаю, вполне разумно сделать вывод, что он, возможно, как-то связан с детьми", - заключил актер. - "У меня сложилось впечатление, что он не хотел отвечать, потому что боялся".

Напомним, в 1980 году 56-летний Марлон Брандо объявил об уходе из кино, но с конца 1980-х периодически продолжал сниматься в ролях второго плана. Одним из последних появлений Брандо на экране был клип на песню Майкла Джексона "You Rock My World", где актер сыграл главаря мафиози.

1 июля 2004-го года Брандо скончался от легочного фиброза и был кремирован.

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